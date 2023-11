Luis de la Fuente ofrecerá el próximo viernes (11:30 horas) la lista de convocados de la selección española para los encuentros que medirán al combinado nacional contra Chipre, a domicilio, y frente a Georgia, en el estadio Nuevo José Zorrilla de Valladolid. Dos duelos donde España se juega ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa después de haber sellado el billete para este torneo en el mes de octubre ganando a Escocia y Noruega. Una lista donde una de las grandes incógnitas es la presencia o no de Pedri González. El canario tiene muchas opciones de quedarse fuera pensando en la Eurocopa.

La convocatoria del jugador del Barcelona con la selección española está en el aire a pesar de haberse recuperado de su última lesión. La Federación Española y, en especial, Luis de la Fuente, están como locos por volver a contar con un jugador que no viste la camiseta de España desde el Mundial de Qatar, pero también son conscientes de que no es el momento de tener prisa.

Luis de la Fuente todavía no ha podido disfrutar de un Pedri al que conoce a la perfección de las categorías inferiores de la selección española, pero esto no le va a llevar a correr con un jugador que en los últimos meses ha estado lastrado por culpa de las lesiones. Por ello, el seleccionador riojano sopesa no llevar al canario a la siguiente convocatoria, para que siga cogiendo ritmo con su club, y sí pueda estar al cien por cien tanto en marzo como, especialmente, en la Eurocopa. Que al final es el gran objetivo.

El seleccionador está convencido de que Pedri es un futbolista que no necesita ir con España para adquirir los conceptos. Forma parte del equipo, aunque lleve un año sin poder vestir la camiseta por culpa de las diferentes molestias que ha tenido. Por ello, aunque tiene ganas de poder contar con los servicios de un futbolista que está llamado a marcar diferencias, tiene más ganas de que cuando le cite por primera vez esté al cien por cien.

De hecho, el seleccionador ha estado muy pendiente de Pedri estos meses. Tanto el jugador como su entorno valoran muy positivamente como se ha comportado el riojano con el barcelonista todo este tiempo.

Pedri regresó contra la Real Sociedad

Pedri González regresó a una convocatoria del Barcelona más de dos meses después para el duelo que los azulgranas ganaron a la Real Sociedad sobre la bocina. Fue el pasado 20 de agosto ante el Cádiz cuando disputó sus últimos minutos con la camiseta del conjunto catalán. Era la segunda jornada de Liga y desde entonces ha sido una larga travesía de paciencia y confianza, de ir sin prisa, pero sin pausa, para recuperarse de una lesión (recto anterior de su pierna derecha) que le ha alejado de los terrenos de juego en más de 300 días desde que fichó por el conjunto azulgrana en 2020.

En San Sebastián, Pedri se volvió a vestir de corto 76 días después y acudió al rescate de un Xavi Hernández que pudo recuperar a uno de sus hombres predilectos. Sólo jugó algo más de media hora, pero suficiente para mejorar el fútbol de su equipo. Días después, volvió a disputar media hora ante el Shakhtar Donetsk.

Pedri es un jugador vital para el Barcelona, pero también para la selección española. Por ello, Luis de la Fuente tiene entre sus planes esperar un poco más para poder volver a contar con un jugador diferencial. La Eurocopa es la gran meta del canario.

Su entorno quiere que vaya

Por otro lado, el entorno de Pedri quiere que esté en la selección española cuanto antes. El canario lleva muchos meses sin ser internacional y creen que ha llegado el momento de regresar al combinado nacional. No obstante, lo más importante es su estado físico. El partido contra el Shakhtar Donetsk será importante para ver como está el jugador.

El resto de la convocatoria

Luis de la Fuente tiene el bloque listo, aunque en esta convocatoria habrá alguna novedad. La tranquilidad que le da a la selección española el llegar a estas dos últimas jornadas clasificados le permite al seleccionador pensar en hacer alguna prueba, aunque siempre con cautela.

Entre los regresos, se cuenta con el de Gayà, aunque no se debe descartar a Fran García. Al centro de la defensa apunta Iñigo Martínez, volverá Asensio y el riojano debe buscar un sustituto a Dani Olmo. Fermín está en la prelista, aunque el partido de la Sub-21 en Huelva lleva a pensar que irá con los de Santi Denia. La última baja ha sido Kepa, que estará tres semanas de baja por una lesión muscular. David Raya y Álex Remiro pelean por el puesto.