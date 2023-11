Elixir Pedri

Pedri González regresa a una convocatoria del Barcelona más de dos meses después. Fue el pasado 20 de agosto ante el Cádiz cuando disputó sus últimos minutos con la camiseta del Barcelona. Era la segunda jornada de Liga y desde entonces ha sido una larga travesía de paciencia y confianza, de ir sin prisa pero sin pausa para recuperarse de una lesión (recto anterior de su pierna derecha) que le ha alejado de los terrenos de juego en más de 300 días desde que fichó por el conjunto azulgrana en 2020.

Ahora Pedri se vuelve a vestir de corto 76 días después y acude al rescate de un Xavi Hernández que recupera a uno de sus hombres predilectos. Un jugador que es vital para el Barcelona. Ya no sólo en el juego, sino también a las estadísticas, que tan importantes son a veces a la hora de escoger un futbolista u otro.

Y es que Pedri, desde que fichó por el Barcelona en 2020 ha jugado un total de 111 partidos, pero también se ha perdido 63 (59 por lesión y cuatro por decisión técnica). El canario se hizo centenario el pasado 28 de enero de 2023 ante el Girona en Montilivi. En poco menos de un año, es decir, en lo que va de 2023, el canario ha disputado tan sólo 11 partidos. Unas cifras muy pobres para un jugador que está llamado a marcar una época en el centro del campo y ser el sucesor de Don Andrés Iniesta.

De estos 111 partidos con la camiseta azulgrana, el Barcelona gana el 65% de sus partidos con él en el campo. En cambio, en los 63 en los que el canario no ha saltado al terreno de juego por lesión, el porcentaje de victoria cae hasta el 55%. Por ello, la importancia de Pedri es capital para el Barça, que ve como con él en el campo tiene muchas más opciones de victoria que sin él.

Además, en los 63 partidos en los que Pedri no ha jugado, el Barcelona ha perdido 15, es decir, el 24% de sus partidos. Con el canario en el terreno de juego ha perdido tan sólo 21 (de los 111), lo que supone el 19%.

Sin riesgos con Pedri

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue muy de cerca los pasos de Pedri. Desde que cayó lesionado aquel 24 de agosto del recto anterior de su pierna derecha, tanto Luis de la Fuente como los servicios médicos han estado muy pendientes del jugador canario. Con el regreso del centrocampista con el Barcelona se quiere ir con cautela y no dar pasos en falso con él.

La selección tiene sus dos últimos partidos oficiales en la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa del próximo verano ante Chipre y Georgia. Dos partidos en los que la selección no se juega nada al haber conseguido ya el pase para la fase final que se disputará en Alemania al finalizar esta temporada. Por ello, Luis de la Fuente no quiere arriesgar con un futbolista que ha estado casi todo el 2023 lesionado y cuyo ritmo competitivo no es el máximo a día de hoy.