La convocatoria del Barça está marcada claramente por el regreso de Pedri González. El futbolista canario, que cayó lesionado el pasado 24 de agosto, regresa a una lista del conjunto azulgrana después de 71 días de lesión. Esta semana entrenó al mismo ritmo que sus compañeros y Xavi Hernández ya podrá contar con él para este importante partido ante la Real Sociedad. Las únicas bajas del equipo son Sergi Roberto y Frenkie de Jong, que todavía no está recuperado al 100% de su lesión en el tobillo.

Y es que Pedri González cayó lesionado tras el partido ante el Cádiz en la segunda jornada de la Liga. El futbolista canario ayudó a su equipo en la victoria ante el equipo de Sergio González con un gol en los últimos minutos, pero ese fue su último día sobre el césped. A partir de ahí han pasado 71 días donde el ex de Las Palmas ha llevado a cabo un tratamiento conservador para no recaer de una zona que ya le ha dejado fuera de los terrenos de juego en más de 300 días.

El que no podrá estar todavía con el resto de sus compañeros es Frenkie de Jong. El centrocampista holandés no se ha podido entrenar con el resto de sus compañeros durante la semana por lo que su ausencia en la lista del Barcelona se daba por hecho. El ex del Ajax podría llegar llegar al encuentro de la semana que viene entre semana contra el Shakthar, cuyo partido está programado para el martes a las 18:45 de la tarde.

Sergi Roberto es el segundo jugador que no podrá estar en la convocatoria del Barça ante la Real Sociedad. El capitán del conjunto azulgrana cayó lesionado en el sóleo de su pierna derecha el pasado 18 de octubre y todavía Xavi Hernández no podrá contar con sus servicios.

Los que sí estarán son Robert Lewandowski, Raphinha y Koundé, que ya estuvieron convocados el pasado fin de semana ante el Real Madrid. Los dos delanteros tuvieron minutos en el Clásico, pero todavía se les vio faltos de ritmo. Ahora, tras una semana entrenando al mismo ritmo que sus compañeros y habiendo realizado entrenamientos extras, se puede decir que ambos están al 100% y tienen muchas posibilidades de entrar directamente al once.

El Barcelona está obligado a sumar de a tres para seguir la estela del Real Madrid, Girona y Atlético de Madrid en la lucha por la Liga. Los de Xavi Hernández vienen de perder en el Clásico por 1-2 en el último minuto y volver a ‘pinchar’ supondría un duro varapalo en las aspiraciones para pelear por el título liguero. Por ello, el técnico español sacará su once de gala, en el que podría estar hasta Pedri, aunque no se descarta que su aparición en el partido se produzca para la segunda mitad.

Convocatoria oficial