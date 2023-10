Xavi y los insultos del directivo del Barcelona a Vinicius: «Si borró el mensaje…»

Xavi Hernández compareció tras el triunfo del Barcelona ante el Shakhtar Donetsk en esta tercera jornada de Champions League, para el pleno de los culés en el ecuador de esta fase de grupos. Los goles de Ferran Torres y Fermín dan los tres puntos a los culés, que suman nueve de nueve.

Xavi, que descartó una lesión de Joao Félix, mostró su felicidad por sumar tres puntos más en esta fase de grupos donde ya tienen pie y medio en los octavos de final de la Champions. El próximo partido del conjunto azulgrana será el Clásico ante el Real Madrid en Liga en Montjuic el próximo sábado.

«Parece un golpe. Es lo que me ha dicho. No hay que alarmarse. Esperemos que no haya peligro. Que pueda estar», arrancaba Xavi Hernández cuestionado en primer lugar por Joao Félix, para hacer después su análisis: «Nos hemos complicado nosotros al final. Jugaban todos los balones, era día fantástico para recuperar alto. Lo hemos hecho bien hasta el gol y luego hemos sufrido al no hacer el tercero, que habríamos ganado holgadamente. Buen partido en general por nuestra parte».

Sobre los insultos del directivo del Barça a Vinicius: «Si lo borró es ya importante. Nos quedamos con eso, ¿no? No me gusta la tensión. Quiero un Clásico con respeto y hasta admiración mutua». Sobre el Clásico apuntó que las claves serán «dominar el balón. Una pérdida de balón, el Madrid te puede destrozar», que «siempre lo veo con dificultad» y que «el Madrid está fuerte, en buena dinámica, difícil vaticinar nada» sobre el marcador: «Al 50%». Por otro lado, tiene dudas con los lesionados: «Dependerá de las sensaciones, pero ahora mismo no podemos adelantar nada. Todos están haciendo de su parte para estar, pero no vamos a forzar».

«Me alegro por él. Está trabajando muy bien, tiene condiciones, nos está ayudando mucho. Personalmente me gusta. Veremos a ver para el sábado, de momento a disfrutar. Tiene que ser importante, está marcando goles. Estoy encantado con él. Si se lo cree puede estar muchos años en el Barça. Es dinámico, tiene chut, juega con las dos piernas, tiene llegada…», expresaba Xavi sobre Fermín, uno de los goleadores, a la vez que destacaba que faltó efectividad: «Hay que ser más comprensivo que nunca. Todo el mundo nos daba por ganadores y que lo haríamos fácil. Nos ha faltado efectividad. Podíamos haber ganado 4-1 o 5-1. Venimos de jugar el partido más físico de la temporada ante el Athletic y hemos repetido prácticamente los jugadores. Entiendo que hay que ser más comprensivo que exigente».

«Hemos competido muy bien. Un nueve de nueve muy bueno. Paso importante para la clasificación», decía Xavi sobre la clasificación en Champions, al igual que destacaba que tienen que minimizar errores porque el «contrario suele vivir de» ellos. Al descanso les decía «que tenían que sentenciar el partido con un tercer gol y luego a disfrutar», pero que el gol de los ucranianos trastocó todo, incluso los cambios: «Más que el gol, la idea era que si marcábamos el tercer gol, daríamos descanso a algún jugador».

Por último, sobre Íñigo Martínez, sentenciaba «Liderazgo, carácter, pro activo, filtra bien el juego, desplazamientos largos. Nos va a dar muchísimo. Un gran fichaje para el Barça. Muy contento con él».