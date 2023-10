Resultado del Barcelona – Shakhtar | Resumen y goles del partido de la Champions League

El Barcelona vence al Shakhtar Donestk en la jornada 3 de la Champions League por 2-1. El equipo azulgrana suma tres puntos en tres partidos para continuar encarrilando su pase a los octavos de final, una fase que lleva dos años sin disputar. Además, mantiene el liderato otra fecha más, derrotando a los ucranianos en el estadio de Montjuic. Te hemos contado la victoria del Barcelona al Shakhtar desde las 18:45 aquí en directo, en OKDIARIO.

Final del partido

Acaba el partido en Montjuic con victoria para el Barcelona por 2-1 ante el Shakhtar Donestk. Los goles de Ferran Torres y Fermín López contrarrestaron al de Sudakov, que dio alas a los ucranianos durante algunos minutos a los ucranianos.

Minuto 90+6. Último minuto

El Shakhtar va a morir en la orilla, no parece que vaya a tener tan siquiera ni una última ocasión.

Minuto 90+4. El Barça duerme el partido

Tiene toda la posesión ahora mismo el Barça, que está durmiendo el partido para no encajar el segundo y llevarse los tres puntos.

Minuto 90+1. Cambio en el Shakhtar

Cambio en el Shakhtar. Sale Stepanenko y entra Eguinaldo.

Minuto 90. Lamine tiene dos ocasiones

Doble ocasión de Lamine Yamal. La primera con un centro al que llega pero se queda a nada de traspasar la línea de gol su remate con el exterior, algo forzado. La segunda marca de la casa con un disparo con la zurda desde fuera del área que se marcha desviado.

Minuto 88. Se atreve Araujo

Chuta una falta desde cerca Araujo, que no se escora y prácticamente sin carrerilla la manda fuera.

Minuto 86. Se duele Ferran

Se duele Ferran sobre el césped tras recibir una falta de Bondar. El jugador ucraniano ve la amarilla por un rodillazo en la tripa del delantero.

Minuto 85. Falta con peligro para el Barcelona

Dispone ahora el Barça de una falta centrada y peligrosa. Dispara muy desviado Ferran Torres.

Minuto 83. La tiene Marc Guiu

Se cuela Lamine Yamal, chuta y Marc Guiu roza el tercero para el Barça, pero impacta en un defensor del Shakhtar.

Minuto 82. Stepanenko roza el empate

Disparo de Stepanenko que remata algo forzado pero se marcha muy cerca de la meta blaugrana. Está rozando el empate el Shakhtar en Montjuic.

Minuto 81. Doble cambio en el Barça

Se retira ovacionado Fermín López después de su gran partido. En su lugar entra Marc Casadó, otro canterano del Barça B. También se marcha Íñigo Martínez y sale Christensen.

Minuto 79. Nuevo saque de esquina

Otro córner más para el Shakhtar. Centra Zubkov y la despeja Ferran. Sin mayor peligro para el Barça.

Minuto 78. Otra del Shakhtar

Lo intenta Sudakov con un disparo que se aleja de la portería de Ter Stegen. Otra ocasión del Shakhtar que está volcando a por el empate.

Minuto 77. Córner para el Shakhtar

Córner botado por el Shakhtar Donestk que no acaba en nada. Se lo está empezando a creer el equipo ucraniano.

Minuto 74. Se retira lesionado Joao Félix

Alarma en el Barça. Joao Félix se retira cojeando y con gestos de dolor a tres días del Clásico. La posible lesión del portugués adelanta la entrada de Marc Guiu, que salta al césped.

Minuto 72. Mano involuntaria del Shakhtar en el área

Se revisa en el VAR un posible penalti a favor del Barça, pero el árbitro interpreta que la mano de Stepanenko es involuntaria.

Minuto 71. Cambios en los dos equipos

Cambio en el Barça y dos en el Shakhtar. Se retira Marcos Alonso y entra Balde y los ucranianos cambian a Kryskiv por Newerton y a Sikan por Kelsy.

Minuto 70. Gol anulado a Fermín

Fuera de juego justísimo de Fermín López, que hace su segundo gol, esta vez de cabeza, pero se lo anulan. No para de intentarlo el onubense, pero el gol no sube al marcador y sigue el 2-1.

Minuto 69. Al palo Fermín

Vuelve a chutar al palo Fermín López. Otra ocasión más del canterano que está en todas.

Minuto 65. Se duerme el Barça

Está dormido el Barcelona en Montjuic. El primer gol les está afectando y están cometiendo pérdidas atrás que no está aprovechando el Shakhtar. Se palpa la tensión en el campo de los culés.

Minuto 62. ¡Gol del Shakhtar!

¡Gol del Shakhtar! Recorta distancias Sudakov. Recibe un pase al hueco el jugador visitante y define a la perfección para batir a Ter Stegen por la derecha. Se ponen a un gol los ucranianos después de un fallo a la espalda del Barça.

Minuto 59. Gol anulado a Ferran

Marca Ferran, pero esta vez parece que sí está en posición de fuera de juego. La definición del español es genial pero el gol no sube al marcador.

Minuto 58. Se preparan cambios en el Barça

Ya calienta en la banda Marc Guiu, entre otros, el joven delantero del Barcelona que se estrenó en Liga el pasado domingo. Pronto moverá Xavi el avispero.

Minuto 54. Se anima el Shakhtar

Tiro lejano del Shakhtar, que se marcha muy desviado. Siguen atrevidos los ucranianos en la salida, buscando siempre salir de la presión con el balón jugado.

Minuto 53. Córner para el Barça

Saque de esquina para los culés que acaba con una nueva aparición de Fermín, que la pone al área a las manos de Riznyk. Está en todas el centrocampista de 20 años.

Minuto 51. Primera amarilla para el Shakhtar

Amarilla para Kryskiv, la primera para los visitantes.

Minuto 50. Lo intenta Marcos Alonso de falta

Tiro fuerte de Marcos Alonso desde lejísimos que no consigue atrapar Riznyk y le cae a Ferran, al que le rebota en su zapatilla y se le escapa fuera.

Minuto 49. Lo roza el Barça

Pase con veneno de Marcos Alonso que no encuentra rematador, pero Joao Félix remata un centro de cabeza forzado que para el portero del Shakhtar con una gran estirada. Córner para el Barça.

Empieza la segunda parte

Arranca la segunda parte en Montjuic, con resultado de 2-0 para el Barcelona contra el Shakhtar Donestk.

Fermín entra en el top 5

Con su gol, Fermín López se ha convertido en el quinto jugador más joven de la historia del Barcelona en meter un gol con la camiseta blaugrana. Más jóvenes que él solo lo lograron Giovanni dos Santos, Pablo Torre, Sergi Roberto y Sergio Busquets.

De dónde es el equipo Shakhtar Donetsk

El rival del Barça en la jornada de hoy de Champions es el Shakhtar Donestk, un equipo de la Liga de Ucrania cuya ciudad es Doneskt, situada en el este del país ucraniano, sobre el río Kalmius. Pertenecen a la región del Dombás.

Descanso

Jugadores a vestuarios, descanso en Montjuic con victoria por 2-0 del Barcelona al Shakhtar Donestk, sigue la segunda parte en directo en OKDIARIO. Los goles de Ferran Torres y Fermín López le dan la victoria momentánea a los locales.

Minuto 45. Muy serio Cancelo

Cancelo frena un ataque que podría haber sido peligroso para el Shakhtar. Muy serio el lateral portugués tanto en defensa como arriba durante todo el primer tiempo.

Minuto 43. Amarilla a Ferran Torres

Ferran Torres se lleva la primera amarilla por una falta peligrosa a Konoplia.

Minuto 40. El Barça se lanza a por el tercero.

El Barcelona parece decidido a hacer el tercero antes del descanso y sentenciar el partido. Nueva ocasión de los culés con el mismo protagonista: Fermín. La coge en el borde del área, chuta y el Shakhtar la despeja a córner.

Minuto 36. ¡Qué golazo de Fermín!

Golazo del Barcelona, golazo de Fermín López. Transición rápida del Barça que acaba con un pase buenísimo de Ferran hacia el centrocampista español, que regatea y chuta fortísimo con su pierna derecha. Imparable para Riznyk porque incluso toca en el palo izquierdo de su portería. 2-0 para los culés en Montjuic.

Minuto 34. Falta dura de Gündogan

Gündogan le hace falta con duereza a un jugador del Shakhtar en el medio campo y este se duele.

Minuto 33. Lamine lo intenta

Busca puerta Lamine con un tiro con la izquierda con rosca desde el borde del área, pero se marcha por fuera.

Minuto 30. ¡Gol del Barcelona!

El árbitro concede el gol y el Barcelona se adelanta en el marcador. Ferran hace el primero después de una larga colección de pases en campo del Shakhtar. Gündogan filtra un pase picado a Fermín, remata con la zurda al palo y Ferran emboca el rebote a puerta vacía.

Minuto 28. Gol anulado al Barça

El Barcelona tiene su ocasión más clara, acaba en gol de Ferran, pero el árbitro de momento lo invalida. Se revisará en el VAR.

Minuto 26. Ocasión de Cancelo

La tiene Joao Cancelo. Sienta a un defensor ucraniano en el área y le pega con la zurda. Su disparo raso casi se cuela entre las piernas de Riznyk, pero consigue atraparla.

Minuto 24. Lamine comienza a exhibirse

Recital de regates y de recortes de Lamine Yamal, que pide el córner, pero el árbitro señala saque de puerta.

Minuto 21. Se duele un jugador del Shakhtar

Está dolorido Kryskiv y parece que no puede continuar, pero de momento sigue en el campo.

Minuto 19. Falta para el Barça

Buena oportunidad para los culés, que tienen una falta desde el lateral para hacer el primero. La sacan en corto y la jugada acaba en nada.

Minuto 18. El Barcelona busca el primero

Sale a la contra el Barça. Pase al hueco de Joao Félix al que Ferran se estira pero no llega a rematar. La atrapa el portero del Shakhtar. Nuevo córner para los locales.

Minuto 16. Cancelo casi la lía

Cancelo mete en apuros al Barça despejando un balón de cabeza al borde del área. La coge Bondarenko y chuta sin pensárselo, pero rebota en el cuerpo de Araujo.

Minuto 14. Combina el Shakhtar

El Shakhtar está intentando tocar, ese es su estilo y no se está achantando aunque esté el Barça enfrente. Arriesgan mucho los ucranianos en la salida y por eso sufren ocasiones de peligro como la de Fermín.

Minuto 12. Lo intenta el Shakhtar

Primer tiro del Shakhtar del partido. Regatea Zubkov en el pico del área y acaba chutando, pero rebota en la defensa del Barça y Ter Stegen consigue atraparla sin problemas.

Minuto 8. La tiene Fermín

La tiene Fermín López. Despiste de la defensa del Shakhtar que acaba perdiéndola dentro del área, la roba Oriol Romeu se la pasa al joven centrocampista y este tira después de un recorte brutal, pero la repele Riznyk.

Minuto 6. Remata fuera el Barça

Sirve el córner Gündogan y Oriol Romeu remata de cabeza por encima de la portería de Riznyk.

Minuto 5. Destellos en ataque

Caño de Joao Félix a un defensor del Shakthar, se la pasa a Gündogan y este se quiere meter hasta el fondo con un autopase. Córner para el Barça.

Minuto 3. Se acerca Lamine

Se mete hasta dentro Lamine Yamal pero se encuentra con el rechace de un defensor del Shakhtar, que intenta salir a la contra.

Minuto 2. La tiene el Barça

El Barcelona es dueño y señor del partido y al Shakhtar le cuesta encontrarse con la pelota, con muchas dificultades para salir de la presión.

Empieza el partido

El árbitro pita, saca Ferran y empieza el partido entre el Barcelona y el Shakthar Donestk, síguelo en directo en OKDIARIO.

Saltan al campo y suena el himno de la Champions

Los 22 protagonistas ya están sobre el césped de Montjuic, donde ya suena el himno de la Champions, que siempre pone los pelos de punta. El partido está a punto de comenzar.

Quedan diez minutos

Todo preparado para que empiece el choque entre el Barcelona y el Shakhtar. Pronto los jugadores iniciarán su camino hacia el campo desde el túnel de vestuarios porque en 10 minutos empieza la Champions en Montjuic.

Montjuic sube la asistencia

Justo antes de enfrentarse al Real Madrid en el Clásico, el Barcelona contará con más aficionados apoyando que en el último partido contra el Athletic, donde registraron la asistencia más baja de la temporada. Se espera que alrededor de 3.000 personas más que el pasado domingo acudan este miércoles a Montjuic para vivir el encuentro frente al Shakhtar.

El Barça quiere mantener la portería imbatida

El Barcelona no ha encajado ningún gol en esta edición de la Champions por el momento. Ter Stegen dejó la puerta a cero en los dos partidos anteriores frente a Amberes (5-0) y Oporto (0-1). El conjunto portugués sí que anotó un gol en do Dragao, pero fue anulado por fuera de juego.

Los protagonistas calientan en Montjuic

Los jugadores de Barcelona y Shakhtar llevan calentando unos minutos sobre el césped de Montjuic, preparándose para el partido de la tercera joranda de la Champions League. Primero y tercero del grupo H se miden en busca de distintos objetivos. Los locales por mantener el liderato y los visitantes por luchar hasta el final por los octavos, ya que están empatados a puntos con el Oporto. Los portugueses también juegan hoy contra el Amberes.

Nuevo entrenador en el banquillo visitante

El Shakhtar Donestk no contará con anterior entrenador en el banquillo, Marino Pusic, que ha sido sustituido recientemente por Darijo Srna, devolviendo a su antecesor a la dirección deportiva del club ucraniano.

Una convocatoria llena de canteranos

La realidad es que la media de edad de los convocados hoy es de 23 años y dos meses. Las bajas y las lesiones han generado una situación atípica en los últimos años en el Barça, que está obligado a recurrir a su cantera para sacar hacia adelante los resultados.

El Barça de los canteranos

Xavi ha comparecido en la previa del partido y esta ha sido su respuesta al ser preguntado por si su equipo es el Barça de los canteranos: «Sí, la verdad es que tenemos primero, plantilla corta y luego plantilla joven. A competir y es un punto a favor que se está utilizando muy bien».

Irregulares en Liga

Tanto Barcelona como Shakhtar marchan terceros en sus respectivas Ligas. Por un lado, los de Xavi están en la tercera posición del campeonato nacional con 24 puntos, mientras que los ucranianos ocupan la misma plaza con 21.

Marc Guiu empieza en el banquillo

La gran sorpresa del último partido del Barcelona fue Marc Guiu. El canterano de 17 años metió el gol de la victoria de su equipo contra el Athletic Club en San Mamés y hoy esperará su segunda oportunidad desde el banquillo. El delantero centro estará preparado por si Xavi le necesita para volver a desatascar el duelo contra el Shakhtar.

Entrante del Clásico

El Barça quiere y debe sumar de tres hoy para poner un pie en octavos de final. Pero en el horizonte tiene el Real Madrid, que visitará Montjuic este sábado en el primer Clásico de la temporada. El Shakhtar y la Champions le servirán de entrante para el duelo contra su eterno rival.

Alineación del Shakhtar Donestk

Este es el once del Shakhtar Donestk para enfrentarse al Barcelona: Riznyk, Bondar, Stepanenko, Krysiv, Sudakov, Zubkov, Sikan, Azarov, Bondarenko, Matviienko y Konoplia.

