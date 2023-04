El fraude de Aston Martin en Bakú: la ‘mejora’ que ha destrozado la clasificación de Fernando Alonso

Fernando Alonso tuvo un problema con el DRS en la Q3 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto de Aston Martin quedó sexto gracias a su último intento, pero estuvo un segundo por detrás de los tres que subieron al podio en Bakú y no pudo superar a Lewis Hamilton. El británico saldrá quinto justo delante del asturiano debido a que la mejora en el alerón trasero del Aston Martin no funcionó y el DRS no se abrió haciéndole perder casi un segundo.

El asturiano tuvo que hacer un esfuerzo extra para mantenerse pegado a los tiempos del piloto de Mercedes y consiguió alcanzar una velocidad máxima de 326 kilómetros por hora con el DRS cerrado, la peor punta de todas las escuderías de la parrilla. Cabe recordar que esta utilidad es clave en el circuito callejero de Bakú puesto que en su recorrido se encuentra una de las rectas más alargadas de todo el Mundial.

De hecho, el final de la Q3 no fue el único momento del fin de semana donde el Aston Martin tuvo dicho problema con el alerón trasero. Al compañero de Alonso en la escudería británica, Lance Stroll, le sucedió lo mismo en la quali y finalmente terminó octavo. Además, el propio piloto español ya había tenido fallos con el DRS en los primeros entrenamientos libres de la mañana del viernes.

Ese problema no tuvo solución por parte de los mecánicos de Aston Martin y Alonso saldrá por primera vez en la temporada fuera del podio en la carrera del próximo domingo en Azerbaiyán. El propio piloto afirmó al término de la clasificación que sin esa situación vivida con el DRS habrían «quedado cuartos y no sextos».

No obstante, el asturiano sabe que el punto fuerte del AMR23 se encuentra en las tandas largas, es decir, en carrera. El próximo domingo tendrá una nueva oportunidad de luchar por el cuarto podio de la temporada y siendo optimistas por su ansiada victoria número 33.