Hamilton se pone dramático: «No me importa la cárcel ni la muerte»

Lewis Hamilton ha sacado a pasear su lado más dramático en el aniversario de su fichaje por Mercedes. El heptacampeón cumple 10 años desde que llegó a la escudería alemana y ha repasado sus mejores momentos en un video publicado en redes sociales. Y es que desde que llegó una década atrás, el inglés se ha convertido en uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, pero también uno de los más problemáticos.

Sus reivindicaciones sociales a favor de algunos colectivos como el LGTBI+ o la lucha contra el racismo le ha traído varios problemas con la FIA y dentro de la Fórmula 1. El piloto de 38 años quiso recordar en este video conmemorativo que va a seguir luchando por utilizar a la Fórmula 1 como plataforma por sus ideales políticos: «Siempre he tomado riesgos y voy a seguir de pie con esta defensa de la gente, de la igualdad de los derechos humanos en todo el mundo».

Pero el gran mensaje dramático y victimista de Hamilton llega a continuación: «Voy a hacer esto me metan o no en la cárcel, no me importa lo que vayan a hacer, voy a defender algo en lo que creo a pesar de que incluso me pueda provocar la muerte».

Uno de los momentos más tensos que se recuerda con Hamilton de por medio dentro de la Fórmula 1 se produjo cuando en el Gran Premio de Qatar 2021 lució un casco con la bandera arcoiris, país que castiga este tipo de reivindicaciones: «Igual suena algo loco, pero necesito hacerlo, es importante provocar conversaciones, poner nerviosos a los que están en el poder y sentir que necesitan conversar para hacer cambios porque trae negatividad a su país. En Qatar lo hice y gané la carrera. Mi deseo era que tenía que llegar al podio porque mayor sería el éxito y lo hice».

«Es increíble que vivamos en una época en la que todavía haya tantos países en todo el mundo, especialmente en Oriente Medio, en los que hay muchas dudas con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos LGTB, leyes que van contra la forma de ser uno mismo», finaliza el inglés.

Amenazas a la F1

A principios de este mismo año, Hamilton ya amenazó a la Fórmula 1 si no le dejaban mandar mensajes reivindicativos ni expresarse con libertad: «Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más». Y es que al inglés no le sentó nada bien la nueva ley de la Fórmula 1 de prohibir a los pilotos las protestas sobre temas políticos y sociales.