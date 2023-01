Hamilton arremete duramente contra la F1 y ‘amenaza’ con no volver a correr

Lewis Hamilton ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre la nueva ley de la F1 que restringe las protestas de los corredores sobre temas políticos y sociales. El piloto británico ha sido la imagen visible en las protestas contra el racismo, y esta nueva ley le corta las alas. El de Mercedes se ha hartado y ha dejado claro que si no puede aprovechar su figura y el alcance mediático que tiene la competición para alzar la voz contra las causas injustas, «prefiero no correr más».

El siete veces campeón del mundo ha vivido uno de sus peores años en la F1 esta temporada, pero ha sido una de las referencias en las protestas contra el racismo. Con esta nueva norma, los pilotos podrán seguir protestando pero todos los mensajes que quieran mostrar deberán contar con la aprobación de la FIA y Liberty Media. Esta medida ha sido muy criticada porque reduce la falta de libertad y espontaneidad.

Hamilton no ha tardado en arremeter contra la F1 por esta nueva norma que no le ha gustado nada. El piloto de Mercedes no se ha mordido la lengua y ha dejado muy clara su postura amenazando con no volver a correr si no le dejan expresarse con libertad: «Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más».

«Todavía hay muchos obstáculos que superar en ese sentido. Con suerte, no será así por mucho más tiempo, pero es triste ver que estas cosas todavía existen a día de hoy», aseguró Hamilton en unas declaraciones recogidas por The New York Times.

Hamilton alza la voz

El británico cree que es necesario dar voz a estas protestas para no perder todo lo que ha conseguido con su lucha contra el racismo en estos últimos años: «Si no puedo tener conversaciones con la gente, si no puedo hablar de esos temas tan delicados… no tendrán la repercusión que deben tener. Por lo tanto, las organizaciones que pueden cambiarlo no dedicarán sus energías a mejorar eso».

«2020 tuvo un gran impacto personalmente. Me siento empoderado para ponerme de pie y hablar abiertamente sobre cualquier tema. Independientemente del resultado, sé que siempre hay que decir y hacer cosas, porque mucha gente está sufriendo», concluyó el siete veces campeón del mundo.