Hamilton: «¿Fernando Alonso? Te tienes que reír un poco»

Nuevo capítulo en la sempiterna rivalidad entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Esta vez ha sido el británico quien ha salido a contestar las palabras del español, quien dijo que los dos títulos mundiales ganados por Max Verstappen tienen más mérito por haberlos logrado contra rivales y coches más fuertes. El piloto de Mercedes ha asegurado que ya se toma a broma este tipo de comparaciones.

«Para ser honesto, te tienes que reír un poco, pero yo mismo he tratado a lo largo de los años de ser muy respetuoso. Si alguna vez me preguntas quién es el mejor piloto, siempre trato de elogiar al otro. Los comentarios que ha hecho Alonso son bastante interesantes de leer, pero no me importa. Por eso reaccioné con un pulgar hacia arriba», ha apuntado Hamilton.

El inglés hacía referencia a su publicación en redes sociales tras escuchar las palabras de Alonso, quien opinó que «los títulos de Verstappen tienen más valor que los de Hamilton porque es distinto cuando se ganan Mundiales luchando solo con tu compañero de equipo». Hamilton subió una foto de cuando ambos eran compañeros en McLaren hace 15 años acompañado de un emoji con un pulgar hacia arriba. La imagen tiene un detalle significativo: el inglés ocupa el primer cajón de podio y desde ahí saluda al asturiano cuando ambos estaban envueltos en plena lucha por el título.

La situación tampoco ha pasado desapercibida para el jefe de Hamilton en Mercedes, Toto Wolff, otro al que también le gusta meterse en todos los charcos verbales de la Fórmula 1. «Alonso es un cachondo. Crea titulares y este deporte se basa en los titulares. A Alonso le gusta eso, pero no creo que esté molestando a Lewis ni un milímetro. Los dos son grandes campeones del mundo», ha querido zanjar el austriaco en declaraciones recogidas por Motorsport.com.