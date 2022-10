Lewis Hamilton es uno de los pilotos más emblemáticos de la parrilla de Fórmula 1. Con sus siete campeonatos del mundo, el piloto inglés no está pasando por su mejor momento después del cambio de normativa, viendo como su gran rival del pasado año se ha hecho con el segundo Mundial a falta de cuatro carreras de que finalice la temporada. A pesar de ello, el piloto británico no pierde la ilusión ni las ganas y no valora un futuro lejos de los motores y las cuatro ruedas. Por otro lado, también quiso compararse en cierta medida con Fernando Alonso.

«Tenemos personalidades muy diferentes con valores distintos. Admiro a Fernando por su tenacidad, porque te cuesta mucho volver. Pero aún no ha organizado su vida después de esto. Yo, sí. Podría dejar de correr hoy mismo y tener muchas otras cosas para mantenerme ocupado. Me quedo porque me encanta trabajar en este equipo. Tendrás que aguantarme un poco más», comenta el piloto de Mercedes.

Por otro lado, también entra a valorar la retirada de uno de sus grandes rivales en su carrera deportiva como lo fue Sebastian Vettel, donde el inglés lo entiende al tener este una familia formada: «No baso mis decisiones en lo que otros están haciendo. Admiro la decisión de Seb. Pero él está en una situación diferente a la mía. Él tiene hijos; yo, no tengo familia, así que todavía estoy comprometido al cien por cien. Puedo imaginar que es más difícil con una familia porque tienes que sacrificar mucho de lo que es importante para tí. Yo no tengo que hacer ningún sacrificio en la relación con la F1.

En una entrevista concedida para Auto motor und sport, el heptcampeón del mundo valoró positivamente la decisión del alemán: «Por supuesto que están mis padres, pero estoy trabajando para mejorar eso. Seb y yo estamos en un camino diferente en la vida. ¿Seguiré pilotando cuando tenga más de 40 años? Quizás. Mercedes y yo ampliaremos el contrato. Nos sentaremos en los próximos dos meses. He estado con Mercedes ahora desde que tenía 13 años. Esta es mi familia», añade.