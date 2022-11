Sainz: «El truco de Hamilton me hizo perder mucho tiempo»

Carlos Sainz acabó cuarto en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. El piloto español de Ferrari tuvo problemas durante la carrera para contener a los Mercedes, pero los problemas de Hamilton le han permitido ganar una posición en la clasificación de pilotos y terminar quinto, justo por delante del británico y por detrás de Russell.

Tras la última prueba del año, el madrileño hizo balance de la misma y dejó un recadito a Hamilton: «Fue una carrera bastante dura. Sobre al todo al principio con los Mercedes. He perdido bastante tiempo, primero con Hamilton haciendo el truco del año pasado de saltarse la chicane cuando le había pasado, devolviéndome la posición, cogiéndome el DRS, volviéndome a pasar… Ahí he perdido cinco o seis segundos de carrera que me han costado bastante, pero luego he podido coger mi ritmo. He tenido que ir a dos paradas por culpa de haber perdido tanto tiempo ahí, pero a partir de ahí he podido acabar cuarto que era el objetivo después de una salida bastante mala».

El resultado fue positivo porque su compañero consiguió el segundo puesto en el Mundial de pilotos y Ferrari logró el objetivo de terminar el curso como subcampeón en el campeonato de constructores: «Era el objetivo cerrar el segundo de pilotos y constructores y lo hemos conseguido. Como equipo tenemos que estar contentos».

Sainz tiene ganas de que empiece el 2023 y poder mejorar el coche a su gusto. «Con ganas de que llegue ya el año que viene. Esta segunda mitad de temporada he ido mucho más cómodo y más rápido. Creo que con esta base que tengo ahora se puede trabajar sobre ella para empezar el año que viene fuertes. Será un coche diferente. Intentaremos poner el coche bien a mi gusto desde el principio y empezar bien la temporada».