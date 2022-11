Saltan chispas en Red Bull entre Checo Pérez y Max Verstappen. No viene de ahora, sino de tiempo atrás, y es algo que sigue coleando. Cada nuevo episodio entre ambos es una gota más, una gota más que pesa sobre su relación y que también genera conflictos en la escudería. En este último GP de Brasil volvieron a saltar chispas entre ambos pilotos y ha vuelto a salir a la palestra el incidente que pasó en Mónaco, del que ha hablado el español Carlos Sainz dando su punto de vista.

Sobre el asunto ha respondido Carlos Sainz en el GP de Abu Dhabi, pasando por la tangente pero dando ideas y soluciones a que situaciones como esta no se repitan, aunque dejando entrever entre líneas su idea del tema. «Sin comentar si fue a propósito o no, creo que es real ahora que todos los pilotos queremos algún tipo de regla que establezca que si generas una bandera roja o una bandera amarilla, incluso si es intencional o no, deben hacer algo con ese piloto. Porque has comprometido a los otros nueve, a propósito, o tal vez no, pero deberías recibir una penalización por ello», manifestaba el español, que añadía: «Si no, todos vamos a empezar a jugar con eso. Y he visto en los últimos años mucho más jugar con eso de lo que podrías haber elegido en los medios».

Sainz, sin señalar directamente a Checo Pérez y si fue o no intencionado, reconoció saber perfectamente qué sucedía: «Creo que los 20 pilotos, cuando analizamos este tipo de incidentes, sabemos de inmediato si el conductor lo ha hecho a propósito o no porque no somos estúpidos. Pero no voy a comentar (sobre Mónaco y Pérez), es un incidente del pasado. Solo voy a decir que si hubiera una regla, ni siquiera se te pasaría por la cabeza».

Para conocer el contexto de todo esto, en Brasil, Max Verstappen obvió las órdenes de equipo en un momento clave de la carrera. Con su campeonato en el bolsillo, desde Red Bull indicaron al neerlandés que dejara pasar a Checo Pérez, que iba con mejor ritmo y se sigue jugando el subcampeonato de Fórmula 1 ante Charles Leclerc. Pese a las orden directa de dejarle pasar, éste hizo caso omiso y el mexicano se mostró muy mosqueado por radio: «Esto demuestra quién es realmente. Ya os lo he dicho. Os di mis razones».

La carrera acabó con Charles Leclerc birlándole el segundo puesto y con Checo Pérez muy molesto con su compañero de equipo, que ya ha olvidado su papel tan importante en sus campeonatos pasados, especialmente el último cuando hizo de barrera con Lewis Hamilton. Según ha trascendido, Verstappen hizo caso omiso porque sigue molesto por los hechos sucedidos en el Gran Premio de Mónaco, concretamente en la clasificación, cuando Pérez supuestamente se estrelló a propósito en la Q3 para asegurarse la primera posición en parrilla y no dejar opción al resto ni al neerlandés.

Estos días ha vuelto a surgir el tema por diversas declaraciones, como las de Tom Coronel, que aseguraba que «Pérez se estrelló deliberadamente en la clasificación de Mónaco y luego lo admitió a Marko y Horner. Verstappen no lo ha olvidado».