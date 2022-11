La verdadera razón del enfrentamiento entre Checo Pérez y Verstappen

El incidente de Fernando Alonso y Esteban Ocon este sábado en el Gran Premio de Brasil no fue el único del fin de semana entre compañeros de equipo. El domingo, al finalizar la carrera, Checo Pérez explotó a través de la radio ante el comportamiento de su compañero Max Verstappen por no dejarle pasar cuando más lo necesitaba. Y es que el piloto mexicano se sigue jugando el subcampeonato del Mundial con Charles Leclerc y una posición menos habría sido vital para no perder el segundo puesto, que ahora pertenece al piloto de Ferrari. «Esto demuestra quién es realmente», comentaba el latino.

"ESTO DEMUESTRA QUIÉN ES REALMENTE" 💣 'Checo' Pérez hablando MUY CLARO al final de carrera después de que Verstappen omitiera las órdenes de Red Bull de dejarlo pasar 💥#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/Ut4rDP4BlP — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2022

Y es que desde el muro le habían informado que Verstappen iba a dejarle pasar, cosa que no hizo finalmente. «Ya os lo he dicho. Os di mis razones», comentaba el campeón del mundo cuando le preguntaban por su negativa a dejar pasar a su compañero. Justo al finalizar la carrera, Christian Horner le pidió disculpas a través de la radio, al igual que su ingeniero donde le comentó que lo hablarían seriamente entre ambos.

Cuando le ordenan a Verstappen que deje pasar a 'Checo' Pérez… ¡Y ÉL NO HACE NI CASO! 😱 "Ya os lo he dicho. Os di mis razones" #BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/vR1bc7B3x1 — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2022

Cabe recordar que Checo Pérez ha tenido y tuvo un papel fundamental para que Max Verstappen haya sido campeón en dos ocasiones. Especialmente el año pasado en la última carrera del campeonato cuando hizo una defensa a ultranza ante Lewis Hamilton frenándole para que este no se acercara al holandés. Esta vez, cuando más lo necesitaba el piloto mejicano para lograr el subcampeonato del Mundial, el bicampeón del mundo no quiso colaborar.

Según el entorno del holandés, Pérez se estrelló a propósito en la Q3 del Gran Premio de Mónaco asegurándose la primera posición en detrimento de Verstappen y consiguiendo la primera plaza de la carrera. Verstappen no ha olvidado un incidente que ocurrió hace meses y que ha dejado a la escudería sumida en una crisis tras no obedecerse las órdenes de equipo.