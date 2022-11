Fernando Alonso quiso lanzar un misil a Esteban Ocon tras conseguir el quinto puesto en el Gran Premio de Brasil después de que Alpine intermediara en el último safety-car diciéndole al piloto francés que no pelease con su compañero tras sufrir varios incidentes este fin de semana. El asturiano celebró la decisión de su escudería y consiguió adelantar hasta cuatro posiciones para un impresionante quinto puesto por delante del campeón Max Verstappen.

«Hoy no hemos chocado, hemos mantenido las distancias con los demás. En ese sentido contento, porque hemos hecho una carrera al ataque. Después de la retirada de Norris y sabiendo que no perdíamos puntos hemos ido a por todas, hemos sido agresivos. Al final, me he llevado un buen recuerdo de Brasil», dijo el español.

Fernando Alonso salía desde la decimoctava posición y no paró de adelantar rivales hasta alcanzar el quinto puesto. «La verdad es que han sido 70 vueltas de crono. Teníamos esta mañana la previsión optimista de acabar séptimos a tres paradas, pero han salido varios safety-cars y dudamos por hacer dos paradas. Ha habido mucha acción al final», aseveró.

Finalmente, Fernando Alonso está muy tranquilo de cara a la carrera final de la temporada en la que se despedirá de Alpine con el cuarto puesto en el Mundial de Constructores prácticamente asegurado. «Llegamos ahora con 21 puntos de ventaja sobre McLaren y a Abu Dhabi a disfrutar», dijo.

Veremos si el asturiano se plantea intentar rebasar a su compañero en la general en la carrera final. Actualmente está a cinco puntos de un Esteban Ocon que, a buen seguro, intentará evitar que eso ocurra tras ver su actitud durante todo el Gran Premio de Brasil. Fernando Alonso tendrá que andarse con cuidado con un compañero más que agresivo, aunque la mediación de Alpine surtió efecto en carrera.