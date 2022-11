El ambiente estaba muy caldeado dentro de Alpine entre Fernando Alonso y Esteban Ocon por el incidente que se produjo este sábado en la carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de Brasil donde el piloto francés volvió a arruinar todas las opciones de su compañero con una acción muy peligrosa llevando a ambos a salir en el puesto 16 y 17 este domingo. Esto hizo que ambos pilotos hayan estado durante toda la carrera juntos, pero sin ningún incidente en pista. Corría la vuelta 55 cuando se estableció el safety car en pista con Ocon séptimo y Alonso octavo y el ingeniero del francés no dudó en colocarle en su sitio por radio.

📻 "Fernando está detrás. No te centres en él".

Ocon 🔊 "Dejadme correr".

📻 "No quiero que luches con Alonso".

Ocon 🔊 "No voy a pelear con Fernando". La radio de Alpine. El tono de Esteban 😬😬😬😬#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/RwcMraHXsQ — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2022

Desde el muro, instaron a Ocon a que no luchase con Alonso como ya lo hiciera el sábado frustrando, una vez más, su carrera. Y es que el español tenía mejor ritmo y unos neumáticos más frescos. «Fernando está detrás. No te centres en él», le espetaban al francés. «Dejadme correr», respondía en un tono soberbio el piloto de 26 años. «No quiero que luches con Alonso», le repetían por si no le había quedado claro. «No voy a pelear con Fernando», zanjaba Ocon asumiendo que su compañero tenía más ritmo que él.