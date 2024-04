Michael Chidozie, joven fisiculturista de 26 años, murió hace unos días en su casa en Houston, Estados Unidos. Un trágico suceso en el que la principal sospechosa de su asesinato es su esposa Keaiirra Shavoiyae, quien habría acabado con la vida del deportista de varios balazos y en presencia de sus bebés.

Según fuentes oficiales, la pareja estaba en compañía de sus pequeños hijos de dos y tres años de edad, respectivamente, cuando en algún momento comenzaron a tener una fuerte discusión que terminó en el lamentable hecho. Al parecer todo comenzó con esa pelea de pareja, cuando la mujer decidió irse hacia la habitación pero Michael Chodozie no dejó de seguirla y esto habría asustado a su esposa, según cuenta la presunta responsable. Esoo hizo que en un momento de miedo creyera que su martido iba a agredirle y decidió defenderse antes, así que cogió un arma y comenzó a dispararle. El fisioculturista recibió un disparo en el brazo, uno en el pecho y dos en el torso que acabaron con su vida.

Nigerian bodybuilder di£§ after being sh%t by his wife during a disagreement in the U.S.

A US-based Nigerian bodybuilder, Michael Chidozie, has di£d weeks after his wife sh%t him multiple times at their apartment in Houston, Texas. pic.twitter.com/Ns4WmSjwvV

