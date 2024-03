Asesinan a tiros y atropellan a un culturista e influencer: desgarradora despedida de su novia

Conmoción en Brasil tras conocerse la trágica muerte del influencer y culturista Denis Yoshio a los 32 años. El joven fue asesinado a tiros por dos hombres que lo asaltaron en la puerta de su casa de Vila Matilde (Sao Paulo, Brasil) y posteriormente atropellado antes de darse a la fuga en motocicleta.

Según recogen varios medios, el deportista había sufrido una avería, por lo que pidió a otra persona que lo trasladase a su domicilio. Una vez allí, al bajarse del coche, los asaltantes lo interceptaron y abrieron fuego contra él sin mediar palabra. Pese a ser trasladado de inmediato por su hermano al Hospital Municipal de Tatuape, nada pudieron hacer los servicios de emergencia por salvar la vida del culturista e influencer del fitness, que tras sufrir el impacto de una bala en su columna vertebral sufrió una parada cardíaca y murió poco después de llegar al centro hospitalario.

Ya se ha iniciado una investigación policial para investigar los detalles de una muerte que ya catalogan, según ha detallado el 31º Departamento Policial de Vila Carrao, como un homicidio. Todavía no se ha arrestado a ningún sospechoso, al menos los medios no tienen información al respecto, aunque los agentes seguro que trabajan para detener lo antes posible a los asesinos.

La encargada de confirmar la terrible noticia fue su pareja, Amanda, que también ha dado el último adiós a Denis Yoshio con unos emotivos mensajes acompañados de varios fotografías de ambos. «Hola chicos, acabo de despedirme del amor de mi vida… Vi que recibí muchos mensajes y llamadas, ¡pero por el momento no estoy en condiciones de responder! Muchas gracias por cada palabra y preocupación. Intento ser lo más fuerte posible. ¡Pero aún no ha parado! Estoy exultante, esperando que cruce la puerta en cualquier momento», comienza.

«Él era la persona en el mundo que haría cualquier cosa para hacerme feliz. Entonces, por él, haré todo lo posible para que esté bien», añade. Amanda ha asegurado que el deportista «iluminaba cada ambiente en el que estaba. Brilló mucho aquí, ahora brillará aún más en el cielo» y le ha hecho una petición: «Quédate conmigo desde arriba, por favor».

Además, confiesa que Denis Yoshio era el pilar fundamental de su vida: «Estoy pasando por un período de depresión y ansiedad muy fuerte. Él me estaba sosteniendo, siendo mi fuerza. Cada vez que salía de casa me enviaba audios y mensajes para que me dejara en paz, para demostrarme que todo iba a estar bien…».

«¿Y nuestro futuro? ¿Nuestra familia? ¿Nuestra boda en la playa? ¿El felices para siempre? ¿Qué hago sin ti? ¿Sin tus fuerzas para curarme de esta enfermedad que hace años que no me deja en paz? Dios mío, ayúdame», finaliza la novia del culturista y creador de contenido asesinado a tiros en su casa en Brasil.

