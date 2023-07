Muere repentinamente en los brazos de su novia Jo Lindner, culturista e influencer de 30 años

Luto en el mundo del culturismo. El influencer alemán Jo Lindner ha fallecido a los 30 años de edad. Conocido en su canal de Youtube como Joesthetics, el joven ha muerto repentinamente en los brazos de su novia como consecuencia de una aneurisma. La pareja del culturista ha rechazado los rumores de que la muerte se deba al consumo de esteroides.

Nicha, su novia, también ha compartido la trágica noticia a través de sus redes sociales, donde ha lamentado que el joven falleció abrazada a ella. «El miércoles le dolía el cuello y me dijo que lo tocara. Entonces ambos sentimos que algo estaba abultado. Creo que se pensó que era un dolor normal como siempre», cuenta su pareja.

«Entonces, después de que su amigo se fue, Joe y yo nos acostamos en la cama. Estuvo recostado sobre mi pecho, su cabeza sobre mi brazo durante 20 minutos, luego se puso de pie cuando era hora de irse… y así fue como sucedió», explica la joven, que ha rechazado los rumores de que la muerte se deba al consumo de esteroides por parte de Jo: «Se construyó a sí mismo y trabajó duro. No es justo. Era lo suficientemente valiente para admitir si los usaba», lamenta. Además, Nicha ha explicado que una tía del influencer falleció hace cuatro años por la misma causa: «Podría ser genético. Todo puede suceder en cualquier momento».

A la despedida de Nichase sumó la de su amigo y colega Noel Deyzel: «Descansa en paz Jo. Todavía sigo revisando mi teléfono esperando tu respuesta para que podamos encontrarnos en el gimnasio. Estoy destrozado, hermano. Nos abriste los brazos. Tu generosidad hacia mí y hacia los demás siempre permanecerá conmigo. Simplemente ya no sé qué decir. Me duele saber que te has ido para siempre, hombre. Te amo hermano, descansa tranquilo».