FIFA y CONMEBOL amenazan a Brasil con expulsarla de todas las competiciones

FIFA y CONMEBOL han amenazado a Brasil con expulsarles de todas las competiciones. El motivo es que el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro decidió apartar de la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol a Ednaldo Rodrigues y convocar elecciones. Desde el organismo mundial no admiten que las diferentes federaciones no tengan autonomía, por lo que han enviado una carta a la CBF en la que lo dejan claro: si continúa el proceso electoral adelante, Brasil será sancionada y podría ser expulsada de todos los torneos.

La decisión se ha tomado después de que se destituyera al antiguo presidente de la CBF, por orden del Tribunal de Río de Janeiro, y que su sustituto fuese José Perdiz, el líder del Tribunal Superior de Justicia Deportiva. Una serie de hechos que han llevado a la FIFA a dudar de la independencia de la que goza la federación de Brasil.

La misiva ha sido enviada de forma conjunta por la institución que rige el fútbol a nivel mundial y por la sudamericana. En ella, informan que deben comprobar que la CBF funciona con autonomía, antes de tomar una decisión respecto la celebración de unas próximas elecciones a la presidencia.

En caso de no atender a lo que se les solicita y paralizar la convocatoria electoral, tanto las diferentes selecciones de Brasil, como los clubes, quedarían apartados de toda competición en la que intervengan FIFA y CONMEBOL. Esto afectaría directamente a los partidos de clasificación para el Mundial 2026 que se jugarán en marzo y a la Copa de América que se disputará en verano.

«Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero para reunirse con las respectivas partes interesadas y examinar la situación actual y trabajar conjuntamente para encontrar una solución al actual estado de cosas con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y su autonomía», señala la carta enviada por FIFA y CONMEBOL.

«La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión», indican en su escrito a la CBF.

«A este respecto, y en aras del orden, también nos gustaría señalar que si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida», finaliza.

Ednaldo Rodrigues fue apartado el pasado 7 de diciembre, después de que la corte de Río considerara que en las elecciones celebradas en 2022, en las que salió elegido, se produjo una alteración de las reglas electorales introducidas poco antes de la votación. José Perdiz asumió de forma interina la presidencia y se concedió un plazo de 30 días para la celebración de unos nuevos comicios que determinen quién sustituirá a Rodrigues.