Endrick Moreira, Vincius Junior y Rodrygo Goes ya son oficialmente compañeros de equipo. Todavía habrá que esperar unos meses para que ese tridente se reúna en el Real Madrid, pero ese encuentro ya se ha producido en la selección brasileña, con la que el jovencísimo Endrick se ha concentrado por primera vez.

Sus futuros colegas en el equipo blanco dieron la bienvenida al todavía jugador del Palmeiras y se pudo ver a los tres compartiendo sus primeras confidencias durante el entrenamiento celebrado en el complejo de Granja Comary, la sede de la selección más laureada del mundo. Endrick, que ya pasó por las categorías sub-15 y sub-17 de la ‘canarinha’, no ocultó su ilusión por la primera llamada de la absoluta.

«Doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Creo que será muy especial y espero ayudar al equipo. Y también quiero agradecer a todos los involucrados que han estado conmigo en mi carrera, ya que no fue fácil llegar aquí hoy», transmitió el joven jugador de 17 años nada más llegar a la concentración de Brasil.

El esperado debut del futuro delantero del Real Madrid podría producirse en la madrugada del jueves al viernes, cuando la selección brasileña visitará a Colombia en Barranquilla, en partido correspondiente a la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Con su primera llamada del equipo nacional brasileño, Endrick se convirtió en el jugador más joven en recibirla desde Ronaldo Nazario en 1993. Fernando Diniz, seleccionador interino de Brasil se deshizo en elogios hacia el jugador al anunciar su convocatoria: «Es un jugador que tiene potencial para ser uno de esos grandes talentos. No sabemos si se confirmará o no. La convocatoria no es presión, es un premio, y también una visión de lo que puede ser el futuro», dijo.