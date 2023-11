Ancelotti: «Se puede decir que Vinicius y Rodrygo han vuelto»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Valencia en el Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 5-1 con dos goles de Vinicius, otro doblete de Rodrygo y una diana de Carvajal que sirvió para abrir el marcador. Los madridistas se van al parón de selecciones segundos, a dos puntos del sorprendente líder Girona.

Sobre si había sido el mejor partido del equipo, dijo que «sí». «El Valencia no ha mostrado su nivel porque hemos hecho un partido muy bueno. Tras los primeros 15 minutos ha sido perfecto».

Sobre si ha sido injusto con Lunin, Ancelotti se explicó: «Cuando uno tiene una plantilla de este nivel tienes que ser injusto con alguien. No es sencillo y es mi trabajo».

Ancelotti destacó a Vinicius y Rodrygo: «Han vuelto los dos a su mejor nivel. Necesitaba sólo tiempo para volver a expresar sus mejores calidades. En los dos últimos partidos lo han hecho muy bien. Se puede decir que han vuelto».

«Sí, Vinicius lo ha hecho muy bien, pero me quedo con el trabajo del equipo, incluyendo a todos. A mí me gusta evaluar el colectivo y lo han hecho estupendamente», añadió.

Sobre Bellingham, aseguró que «irá con Inglaterra, pero regresará. Tiene que fortalecer el hombro y lo hará en las próximas semanas. Volverá tras el parón».

Por otro lado, destacó que el Real Madrid ha jugado bien los tres partidos en casa: «Hemos jugado muy bien los tres partidos. Nos ha faltado un poco contra el Rayo, pero en casa lo hemos hecho bien».

Ancelotti y las opciones de título del Girona

Ancelotti reconoció que el Girona puede ganar esta Liga: «Lo está haciendo muy bien, mejor que nosotros. No tienen competiciones europeas y puede pelear la Liga».

Ancelotti también destacó a Carvajal: «Tiene la experiencia de la posición. Es un lateral muy bueno tanto con balón como sin balón. Ha marcado un gol espectacular. En el juego por fuera lo hemos muy bien y hemos ganado el partido».

Por otro lado, explicó que «Camavinga lo hace bien en todas las posiciones donde lo ponga». «En estos dos últimos partidos ha mostrado su mejor nivel como pivote», añadió.

Sobre lo que ha tardado en dar entrada a Joselu y Nico Paz, el italiano explicó lo siguiente: «El partido está resuelto cuando el árbitro pita e intento hacer las cosas para ganar. Con 4-0 no lo veo resuelto».

Por último, desveló las conversaciones que tuvo en los cambios con Vinicius y Brahim: «Vinicius me ha dicho que quería jugar más y a Brahim le he dicho que no haga tacones, que a mí no me gusta».