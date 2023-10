Rodrygo desde Brasil: «No me gusta jugar de ‘9’, pero en mi club debo hacerlo»

Rodrygo Goes ha visto como la marcha de Karim Benzema y la ausencia de un delantero centro titular le ha trasladado de la banda a la punta del ataque del Real Madrid. El delantero brasileño reconoció en una rueda de prensa con la selección de Brasil que «simplemente» no le «gusta jugar de 9», pero que lo hace porque no hay otra opción.

Este arranque de temporada está siendo bastante aciago, quien lleva sin ver puerta desde la jornada 1 de Liga, cuando abrió la lata contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Desde entonces no ha conseguido seguir agrandando su cuenta anotadora desde esa nueva posición. Ahora, inmerso en el segundo parón internacional, fue preguntando por este y otros temas como la presión antes de medirse a Uruguay y volver a España.

«Siempre es importante poder desempeñar diversas funciones. Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. Aquí en la Selección, puedo moverme por todo el campo, lo que ha ayudado a mi juego. Es importante poder hacer todas esas funciones, ya que aumenta tus posibilidades de no ser reemplazado. Esto es fundamental para mí», comenzó Rodrygo, quien fue titular junto a Vinicius en el empate de Brasil contra Venezuela del pasado viernes (1-1).

Al jugador madridista también le preguntaron por la gestión de la presión en un año en el que un club como el Real Madrid ha aumentado considerablemente sus galones en la plantilla, a lo que respondió que «es una presión positiva». «Me veo a mí mismo con más presión, asumiendo cada vez más responsabilidad. Es una presión positiva, saber que la gente espera algo de ti, confía en ti. Así es como me veo en este nuevo ciclo, y espero estar a la altura de esas expectativas», añadió en la rueda de prensa de la canarinha en Montevideo.

Rodrygo se centra en seguir trabajando

«Esto le sucede a todos los delanteros, pasar un tiempo sin marcar goles es frustrante. Pero a veces es una cuestión de mala suerte. Los defensores pueden anotar en jugadas de balón parado, pero nosotros tuvimos oportunidades y no las aprovechamos. Debemos trabajar para que los goles vuelvan a fluir, para que los delanteros marquen. Tuvimos oportunidades para anotar, y la ansiedad puede ser un obstáculo en este sentido», analizó Rodrygo.

Además, tuvo unos bonitos elogios para el capitán de su selección, Neymar. Rodrygo desveló que intercambia mensajes con el ex del Paris Saint-Germain, lo que «es de gran ayuda». «Me entristece ver ciertos comentarios, ya que él me ha ayudado mucho. A veces, estoy en mi club y él, desde Arabia, me envía mensajes; eso es de gran ayuda. En el campo, no hay duda de que, si perdemos o empatamos, la mayor responsabilidad recae en él. Pero cuando ganamos, queda claro que es nuestro mejor jugador», comentó

En el próximo partido tendrá un bonito reto por delante al enfrentarse a Uruguay, donde compañeros como Fede Valverde y jugadores del mayor rival de su equipo como Ronald Araujo tratarán de ponérselo lo más complicado posible a él y a ‘Vini’. Rodrygo gozará de una nueva oportunidad de redimirse y desfogarse como mejor sabe, con goles.