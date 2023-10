Brahim espera a España y no piensa en Marruecos

Brahim Díaz no ha elegido jugar con Marruecos cerrando sus puertas a la selección española. El jugador del Real Madrid quiere seguir esperando la llamada del combinado nacional, aunque es una realidad que la selección africana está atento por si en algún momento el malagueño cambiase de opinión y aceptase la llamada del país de su padre.

Brahim está centrado en recuperarse del hombro al cien por cien y en seguir rindiendo con el Real Madrid cuando Ancelotti le dé la oportunidad, ya que sabe que esta es la única vía para cumplir su deseo de jugar con la selección española. El futbolista del conjunto blanco ha jugado en las categorías inferiores de la selección española y su objetivo es hacerlo en algún momento con la Absoluta.

Brahim debutó como internacional absoluto en el amistoso que midió a España y Lituania en el estadio Municipal de Butarque el 8 de junio de 2021. Un duelo que estuvo marcado por el positivo por coronavirus de Sergio Busquets, lo que obligó a que el equipo que iba a jugar la Eurocopa se confinara, Luis Enrique incluido, y acudiese a esa cita, donde el seleccionador fue Luis de la Fue, el equipo Sub-21. La selección española ganó y el andaluz hizo un gol.

Posteriormente, cuando estaba jugando en calidad de cedido en el Milan, Luis Enrique le llamo para los duelos clasificatorios para el Mundial ante Grecia y Suecia, pero no disputó un minuto. Luego, se quedó fuera de la lista de Qatar y, hasta el momento, Luis de la Fuente no ha contado con él. El riojano conoce perfectamente a Brahim. Para el seleccionador siempre ha sido un jugador importante en las categorías inferiores de la selección española, pero, hasta el momento, no ha dado el paso de citarle para que esté en ninguna convocatoria con la Absoluta.

Tranquilos con Brahim y Marruecos

El Real Madrid se mantiene tranquilo con esta situación, dejará elegir a Brahim, pero en el club tienen claro que si en algún momento decidiese jugar con Marruecos, la posibilidad de jugar la Copa de África no estaría bien vista en Valdebebas. Y es que, este torneo de selecciones se disputa en medio de la temporada, por lo que el equipo le perdería durante un mes de competición.

Sin bien, es cierto que la competición está dentro del calendario internacional de FIFA del 2020-2024 y el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores obliga a la cesión de los jugadores ante la llamada de la selección nacional, el Real Madrid trataría de convencerle de lo contrario. No obstante, este es un escenario al que no se tienen que enfrentar porque el futbolista sigue esperando la llamada de España.

Encantados con el jugador

El Real Madrid está muy impresionado con la gran implicación y compromiso que está mostrando Brahim Díaz. A pesar de que le está costando tener minutos, su profesionalidad es máxima y lo da todo tanto en los partidos como en los entrenamientos. Llamó la atención especialmente como jugó 57 minutos ante Las Palmas con una luxación y una fisura en su hombro derecho. Jugó anestesiado. Se tuvo que anestesiar y lo volvería a hacer si el club lo necesita.