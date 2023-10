Vinicius desvela el consejo de Benzema que le ha hecho triunfar en el Real Madrid

Vinicius ha hecho un repaso a la actualidad en una entrevista que ha concedido en Francia en la que no se ha dejado ningún tema en el tintero. El futbolista brasileño también ha desvelado un consejo que le dio Benzema y que ha sido clave en su eclosión como futbolista de las últimas temporadas. El atacante ha querido tener una cariño con uno de los mejores compañeros que ha tenido antes de poner rumbo a Arabia Saudí.

Vinicius se ha consolidado en las dos últimas temporadas como uno de los mejores jugadores del mundo y buena parte de culpa tiene un Karim Benzema con el que formó una de las mejores duplas de la historia de la Champions League. Ambos consiguieron levantar la Decimocuarta en un año único y ambos además crear una unión que ha ido más allá del césped. Por ello, Vinicius quiso tener unas bonitas palabras para el ahora delantero del Al Ittihad.

Por ello, Vinicius desveló el consejo que le dio Benzema que para el brasileño ha sido clave en su eclosión como futbolista. «Me enseñó mucho, dentro y fuera del campo, y siempre me dijo la verdad. Me empujó a estar más concentrado en el objetivo. Tenía que marcar. Él, cuando no marcaba, gemía. Es uno de los mejores jugadores de la historia y me dijo: “Si puedes marcar 30 goles, tienes que marcar 30 goles, no te conformes con 29″. Terminó metiéndose en mi cabeza», afirmó un Vinicius que señala que ese cambio de mentalidad fue clave para romper a crack Mundial en los últimos años.

En una entrevista concedida a France Football, Vinicius también hablo sobre lo que supuso para él ese cambio. «Siempre me gustó marcar goles, pero no estaba anclado en mi mente. Nunca me propuse un objetivo para una temporada. Nunca me dije: “Tengo que hacer 30″. Ahora sí. Quiero poner más en cada temporada. Sé que la temporada anterior marqué 23 goles (más dos con la selección). Ahí tienes el objetivo: más de 23», afirmó el jugador brasileño.

El consejo de Benzema a Vinicius

Además de elogiar a Benzema, Vinicius también quiso tener unas bonitas palabras para Carlo Ancelotti, entrenador que ha sacado su mejor versión en el Real Madrid. El brasileño dejó claro que el entrenador es como un padre para él y que siempre se esmera en sacar su mejor rendimiento sobre el terreno de juego.

«Es como padre e hijo. Nos habla de todo. Gracias a él afronté mejor momentos para los que no estaba especialmente preparado. Él siempre me presiona y quiere que mantenga la cabeza fría. Bueno, cuando llega el momento de meterme la bronca, él tampoco se contiene…», dijo un Vinicius que desveló los motivos de sus más y sus menos con el italiano.

«Siempre lo hace porque tiene que hacerlo. Por algunas estupideces que hago en el campo, por ejemplo. Un regate en nuestro propio campo, una acción individual que no tiene cabida… Pero hay que escucharle. Lo que quiere es ver lo mejor de lo que puedo dar. Él es así con todos. Pero con nosotros, los jóvenes, es cierto que quiere enseñar, ayudar», finalizó.