Vinicius: «En todos los partidos fuera de casa hubo racismo y en la Liga nunca hicieron nada»

Vinicius Júnior ha lamentado que la Liga no le escuchara durante toda la temporada pasada cuando denunció los episodios de racismo que sufría en los partidos que el Real Madrid disputaba fuera de casa. El brasileño cree que en la competición presidida por Javier Tebas no movieron un solo dedo al respecto hasta que se disputó el polémico partido en Mestalla, que a día de hoy está siendo juzgado en los tribunales.

«Lo que pasó en Valencia fue en la jornada 35, pero en todos los partidos fuera de casa disputados antes de este hubo episodios de racismo. Nunca hicieron nada. Ya había hablado con la Liga para decir que esto tenía que cambiar. No me escucharon. Me escucharon desde el momento en que el mundo entero empezó a hablar de España. Eso les hizo reaccionar», lamentó Vinicius.

En este sentido, el brasileño dijo que sufrió episodios de racismo «en muchas ocasiones» durante la temporada pasada, pero que en Valencia ocurrió «de manera flagrante e importante». «Sentí mucha tristeza. Si estoy en el terreno de juego es para hacer feliz a la gente. Y un grupo, que sé que es minoritario, te puede afectar hasta el punto de que ya no pienses en jugar. Aprendí mucho sobre el racismo. Cada día sé más. Es un tema realmente complejo. En el pasado, la gente sufría esclavitud. Estoy interesado en ello. Realmente espero que estos episodios no vuelvan a suceder. No sólo conmigo, sino con todos los jugadores, con todos», explicó.

«Personalmente, sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero. Pero sé que puedo cambiar algunas cosas. Para que los que lleguen en los próximos años no pasen por esto, para que los niños puedan tener tranquilidad en el futuro. Por ellos haré todo lo que pueda», prometió.

La Liga le denunció

Después del episodio racista que sufrió en Mestalla, la Liga denunció a Vinicius por lo que consideraron como unas provocaciones a la afición cuando se marchaba expulsado. En el texto en el que informaba de que había puesto en conocimiento del Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia los cánticos racistas hacia el jugador, también incluía un párrafo en el que acusaba al futbolista de «encrespar al público».

Concretamente, la patronal que dirige Javier Tebas recogía lo siguiente: «Realiza un signo con dos dedos de su mano dirigido hacia los aficionados locales, pudiendo interpretarse ‘a segunda’, lo que encrespó más al público y se produjo un fuerte tumulto por parte de jugadores suplentes y staff».

Vinicius, volcado contra el racismo

Vinicius ha señalado que en los últimos años ha estado muy implicado en erradicar el racismo: «Desde los 19 años me ha interesado el tema. Entiendo un poco más cómo debo reaccionar. Me alegro que las cosas estén cambiando. Las leyes cambiarán y, en los estadios, creo que eso cada vez pasará menos gracias a eso. Entre nosotros hablamos de ello. Muchos jugadores charlan conmigo. Varane, Kylian (Mbappé), Hakimi, Lukaku… Debemos actuar todos juntos para que este tipo de acontecimientos se produzcan cada vez con menos frecuencia».

También destacó el jugador del Real Madrid que, aunque ha sufrido episodios de racismo en los estadios, es consciente de que hace décadas la situación era mucho peor. «No he experimentado lo que otros en el pasado. Nunca me han negado el acceso a un baño por ser negro, nunca me han pedido que pase por la puerta trasera de un restaurante porque soy negro… Pero para mí era importante saber qué les pasó a otros. Yo no lo viví, mi padre tampoco, pero mi abuelo, mi bisabuelo sí», ha apuntado.

Vinicius es consciente de que, por su posición, es una persona influyente que puede conseguir que las cosas cambien. Por ello, asegura que su «voz pesa» y que puede «ayudar» a erradicar el racismo. «No se trata sólo del fútbol o sólo de los negros. Si alguien te insulta de una manera que te duele, tienes que luchar contra ello. Hasta que las cosas cambien», ha señalado.

«Todos te envían mensajes de texto cuando pasa algo», ha comentado el futbolista del Real Madrid. También ha revelado quiénes fueron sus principales apoyos en esos momentos: «El club, por supuesto, y también de los jugadores, sobre todo los que ya han sufrido estas cosas. Así cambiará la cosa: si los jugadores están juntos. Cuando pasé por esto, recibí mucho apoyo, lo cual es bueno. Sobre todo, debemos seguir luchando para siempre. Esto no va a parar de inmediato y no dejaré de luchar».