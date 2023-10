Vinicius se rinde a Bellingham: «Ha nacido para marcar una época en el mejor equipo del mundo»

Vinicius Junior compareció al término de la victoria del Real Madrid ante Osasuna por 4-0 en el Santiago Bernabéu y se rindió a Jude Bellingham. Después de marcar el gol de la sentencia y regalarle a Joselu Mato el cuarto, el brasileño se sintió «muy contento» porque «ha sido un día bonito». El extremo volvía a la senda del gol en la Liga EA Sports y la felicidad se notaba en su rostro al término de un encuentro con el que su equipo recupera el liderato.

«Bellingham ha nacido para jugar en el Real Madrid y marcar una época en el mejor equipo del mundo. Estoy encantado de jugar con él, estamos todos contentos y la afición está disfrutando mucho. Ojalá que sea una conexión de muchos años juntos aquí. Estoy encantado de jugar con él». Esas fueron las palabras del ‘7’ del Madrid sobre el bigoleador de la jornada, Bellingham. Con su doblete ante Osasuna, el centrocampista inglés ya suma 10 goles con la elástica blanca en sus 10 primeras actuaciones.

Vinicius empezó analizando el primer tiempo de su equipo y, sobre todo, los compases iniciales del mismo, en los que Bellingham abrió la lata e inició el camino de la victoria. Además, evitaron que el rival se adelantara en el encuentro, algo que está sucediendo habitualmente este año. «Hoy hemos empezado fuerte. Cambiamos la dinámica para no encajar al principio de los paridos y creo que eso ha sido la clave», comentó el extremo.

«Tenemos jugadores con fuerza y velocidad. En la segunda parte, nos hemos ido hacia arriba. Entrenamos todos los días para crear muchas ocasiones y hoy hemos conseguido marcarlas. Muy contento de volver a marcar en el Bernabéu. Ha sido un día bonito», añadió Vinicius en sus declaraciones a Real Madrid TV.

Carvajal también alaba a Bellingham

El capitán del Real Madrid este sábado, Dani Carvajal, también alabó el espectacular partido de Bellingham y su increíble arranque en su primer año en Chamartín. «Lo está haciendo todo bien. Goles, asistencias y buenas actuaciones. Se está viendo lo buen jugador que es. No es fácil ponerte esta camiseta y hacerlo así. En los partidos se pone la capa de superhéroe y lo está haciendo fenomenal», señaló el lateral derecho sobre el hombre del partido.

También tuvo un elogio para Vinicius después de anotar un gol y repartir una asistencia en un día muy importante para él después de su lesión. «Es muy importante para nosotros. Atrae rivales, tiene un desborde como pocos en el mundo. Tras la lesión, está volviendo a encontrarse bien», añadió Carvajal en la televisión madridista.

Ancelotti habla de Vinicius y Bellingham

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue preguntado por temas como la buena racha de su equipo y las actuaciones de jugadores como Bellingham o Vinicius. «Ha sido un partido colectivo y desde ahí la calidad individual, de Vinicius, de Bellingham. Tchouaméni ha jugado muy bien su primer partido como central».

«El equipo estaba muy metido en el partido desde el primer minuto hasta el último. En la primera parte el ritmo no ha sido tan alto porque no lo necesitábamos, pero sí en la segunda parte. De momento lo hemos hecho bien a pesar de los muchos problemas que hemos tenido el equipo ha cumplido en todos los aspectos. Tenemos una mancha del derbi que no ha salido bien, pero en general lo estamos haciendo bien», concluyó Ancelotti hablando sobre el liderato del Madrid tanto en Liga como en Champions.