El Real Madrid tiene un problema desde los 11 metros esta temporada. Desde que se marchó Karim Benzema en verano, no hay un lanzador claro y definido. El club blanco ha lanzado dos penaltis en lo que llevamos de temporada, más uno en pretemporada, y los tres se fallaron. Jude Belligham puede ser la solución al problema.

El Real Madrid ha lanzado dos penaltis esta temporada y los dos han sido atajados por los porteros rivales. Uno de Rodrygo ante el Celta y otro de Joselu ante Osasuna. Antes, en pretemporada, el primer penalti post Karim lo tiró Vinicius en el Clásico de Dallas frente al Barcelona y también lo falló. Pegó en el travesaño.

Desde que se marchó Karim Benzema en verano, en el Real Madrid no hay un lanzador claro para los disparos desde los 11 metros. El propio Karim se despidió del Bernabéu, en su último partido, precisamente con un gol de penalti. La primera responsabilidad con los penaltis tras la marcha de Benzema la cogió Vinicius. Fue en pretemporada contra el Barcelona con 0-1 perdiendo en el marcador. Cogió la responsabilidad, pero lo mandó al travesaño.

Durante la temporada, al Real Madrid le han pitado dos penaltis hasta el momento. El primero fue en la tercera jornada de la Liga EA Sports contra el Celta de Vigo en Balaídos. Vinicius ya no estaba en ese momento sobre el campo, ya que se lesionó en el primer tramo de encuentro.

Rodrygo tomó la responsabilidad para tirar el primer penalti oficial post Karim. Pero no hubo suerte. Iván Villar se lo adivinó y lo atajó. Las palabras de Carlo Ancelotti sobre ello tras el partido fueron así: «No hay libertad para lanzarlos. No sé qué ha pasado, le he dicho a Valverde que tenía que tirarlo Luka Modric, pero no sé qué pasó entre ellos. Él que tenía que tirar el penalti no estaba (Vinicius), creo que ellos han elegido y no he tenido el tiempo necesario para decirle que tenía que ser Modric».

Lío con los penaltis

En el segundo penalti de la temporada, donde tampoco hubo suerte, pasó algo parecido. Joselu lo terminó tirando y Sergio Herrera lo falló. Pero Ancelotti quería que fuese Rodrygo el que disparara. En ese momento, ni Vinicius ni Modric ni incluso Bellingham estaban en el campo.

Ante Osasuna, cuando el colegiado pitó el penalti, Ancelotti le dice a Rüdiger que avise a Rodrygo para que lo tire él. El central alemán no dice nada y el técnico italiano recurre a otro futbolista. Justo antes del lanzamiento, Ceballos se gira al banquillo y le dice a Ancelotti que Rodrygo no quiere tirarlo. El entrenador del Real Madrid se gira algo mosqueado y finalmente es Joselu quien lo lanza a las manos de Sergio Herrera.

Jude Bellingham puede ser la solución

Por suerte para la entidad madridista, ninguno de esos fallos influyó en el resultado, ya que los blancos ganaron los dos partidos. Una de las soluciones para el problema que tiene el Real Madrid desde los 11 metros puede ser Jude Bellingham. El británico está viviendo un momento impresionante con 10 goles en sus primeros 10 partidos como jugador madridista. A pesar de que no era el lanzador principal en el Borussia Dortmund, su ex equipo, Jude acertó los dos únicos penaltis que tiró la temporada pasada en Alemania.

Un problema que sale a la palestra en el Real Madrid tras la marcha de Benzema, que ha sido el principal lanzador del equipo blanco desde los 11 metros tras la marcha de Cristiano Ronaldo. Ahora alguien tiene que recoger el testigo de estas dos leyendas.

La temporada pasada el porcentaje de acierto del Madrid desde los 11 metros fue del 77,8%. Se metieron 14 penaltis de 18. Benzema anotó nueve de 10. Rodrygo tiró tres y marcó los tres, Modric dos de tres, y Asensio y Hazard fallaron uno cada uno. En la temporada 21/22, el porcentaje de acierto fue del 75%. Benzema anotó 11 de 15 y Modric anotó el único que lanzó. Y en la temporada 20/21, por ejemplo, el porcentaje de acierto fue del 100% con tres goles de Sergio Ramos desde el punto de penalti, uno de Benzema y otro de Hazard.