Etapa 8 de La Vuelta a España 2026 hoy, sábado 29 de agosto de Puçol a Xeraco: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV

Seguimos avanzando en La Vuelta Ciclista a España 2026 y los participantes en la 81ª edición ya están viendo de cerca el primer día de descanso. Ya hace más de una semana que el pelotón comenzó en Mónaco y pasó por Francia y Andorra antes de llegar a nuestro país. Hoy, sábado 29 de agosto, se celebra la etapa 8 y nos vamos acercando al ecuador de esta competición en la que Tadej Pogacar es el favorito. Este año hay un total de 3.275 kilómetros de recorrido, que se reparten en dos contrarrelojes individuales, cuatro llanas, seis de montaña, cuatro onduladas, una ondulada con final en alto y cuatro de media montaña.

A qué hora empieza la etapa de La Vuelta a España 2026 hoy sábado 29 de agosto

La etapa 8 de La Vuelta Ciclista a España 2026 que se celebra hoy, sábado 29 de agosto, comenzará en Puçol a las 13:42 horas (horario peninsular) con una salida neutralizada. Los ciclistas tendrán que pedalear hasta llegar a Xeraco, produciéndose la llegada alrededor de las 17:20 horas, una menos en las Islas Canarias.

Recorrido, mapa y perfil de la etapa 8 de La Vuelta a España 2026 hoy

La etapa 8 de hoy, sábado 29 de agosto de La Vuelta Ciclista a España 2026 será propicia para los velocistas, aunque se espera un sprint masivo a la llegada. Los ciclistas tendrán que recorrer desde Puçol a Xeraco un total de 171 kilómetros. Esta será la primera etapa llana de las cuatro que hay en el recorrido de esta 81ª edición de la mítica competición española.

En la etapa 8 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, sábado 29 de agosto, los ciclistas van a tener que subir el Puerto de Barx, lo que puede suponer ese punto diferencial para que algunos puedan sacar ventaja.

Por dónde pasa La Vuelta a España 2026 hoy

La etapa 8 de La Vuelta Ciclista a España 2026 transcurrirá por localidades como son Meliana, Moncada, Náquera, Bétera, Cheste, Montserrat, Carlet, Algemesí o Alzira, entre otros puntos de la Comunidad Valenciana.

Dónde ver La Vuelta a España 2026 hoy por TV y online en directo

Eurosport es el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva de forma íntegra todas las etapas en nuestro país. La1 o Teledeporte, de RTVE, también ofrecerán los momentos decisivos de cada prueba de La Vuelta Ciclista a España 2026. Además, las carreras de la 81ª edición de esta competición se podrán seguir en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de estos dos operadores, ya sea con un teléfono móvil, una tablet o una smart TV.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que ocurra en La Vuelta Ciclista a España 2026, publicando cada mañana el perfil y recorrido de la etapa del día, la crónica cuando acabe la prueba y también la clasificación general actualizada.

Cómo escuchar la etapa de La Vuelta a España hoy por radio en directo

Todos los amantes del ciclismo que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online la etapa 8 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, sábado 29 de agosto, van a poder escucharla gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Cope, Onda Cero o RNE podrán hacer conexiones con las carreteras de nuestro país para contar lo que esté sucediendo con el pelotón.