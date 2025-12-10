Estadísticas de los Real Madrid – Manchester City: quién ha ganado más partidos

Real Madrid y Manchester City protagonizarán el duelo de la jornada 6 de la Fase Liga de la UEFA Champions League en el Santiago Bernabéu, a partir de las 21:00 horas de este miércoles 10 de diciembre. Un auténtico partidazo que se ha convertido en un Clásico del fútbol europeo durante los últimos años, y donde ambos clubes se han repartido las victorias en varias ocasiones. Por ello, en las próximas líneas os detallaremos todas y cada una de las estadísticas del Real Madrid-Manchester City.

Cuántas veces han jugado el Real Madrid y Manchester City

A lo largo de los últimos años, el Real Madrid y el City se han enfrentado en un total de 14 ocasiones, con cinco victorias para el club merengue, cuatro triunfos para el combinado citizen y otros cinco donde ambos firmaron las tablas en el marcador.

Temporada 2012-2013 (Fase de grupos)

Real Madrid 3-2 Manchester City Manchester City 1-1 Real Madrid

Temporada 2015-2016 (Semifinales de Champions)

Manchester City 0-0 Real Madrid Real Madrid 1-0 Manchester City (clasificado el conjunto blanco a la gran final, donde consiguió la victoria ante el Atlético de Madrid).

Temporada 2019-2020 (octavos de final de Champions)

Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City 2-1 Real Madrid (clasificado el City)

Temporada 2021-2022 (semifinales de Champions)

Manchester City 4-3 Real Madrid Real Madrid 3-1 Manchester City (clasificado el Real Madrid, acabó ganando la Champions ante el Liverpool)

Temporada 2022-2023 (semifinales de Champions)

Real Madrid 1-1 Manchester City Manchester City 4-0 Real Madrid (clasificado el City para la final, donde acabó ganándola por 1-0 ante el Inter de Milán)

Temporada 2023-2024 (cuartos de final de la Champions)

Real Madrid 3-3 Manchester City Manchester City 1-1 Real Madrid (clasificado el Madrid en penaltis)

Temporada 2024-2025 (dieciseisavos de final)

Manchester City 2-3 Real Madrid Real Madrid 3-1 Manchester City (clasificado el Real Madrid)

Cuánto han quedado los partidos en el Bernabéu

Tal y como hemos detallado líneas atrás, el Real Madrid ha vencido en su enfrentamiento directo al Manchester City hasta en cinco ocasiones, de las cuales todas ellas han sido en el Santiago Bernabéu excepto una, que fue en la temporada pasada en la ronda de dieciseisavos de final de la Champions League. Antes, el Madrid había ganado en su feudo al conjunto citizen en la temporada 2012-2013, en la campaña 2015-2016, en la 2021-2022 y, por último, en la 2024-2025. A continuación, os detallaremos todos y cada uno de los partidos con sus resultados tras la finalización de los respectivos encuentros.

Temporada 2024-2025 (dieciseisavos de final)