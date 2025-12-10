Cuándo se juega el Dinamo de Zagreb - Betis: horario y dónde ver por TV en directo gratis el partido de la Europa League.

El Real Betis tiene por delante un partido muy importante para sus intereses, ya que una victoria frente al Dinamo de Zagreb les podría servir para acercarse a los octavos de final de la Europa League. Es por ello que los pupilos de Manuel Pellegrini irán con todo para tratar de llevarse el triunfo del Estadio Maksimir. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el encuentro que jugarán los verdiblancos.

Cuándo se juega el partido de la Europa League Dinamo de Zagreb – Betis

El Real Betis viaja a Croacia para verse las caras ante el Dinamo de Zagreb en el partido que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto verdiblanco está en una posición bastante buena para lograr el objetivo de clasificarse para los octavos de final entre los ocho primeros y para estar más cerca aún de eso tendrán que imponerse al cuadro croata en el Estadio Maksimir. Hay que recordar que el Real Celta consiguió ganar por 0-3 en tierras croatas, por lo que los de Heliópolis esperan lograr un resultado parecido.

Horario del Dinamo de Zagreb – Betis de la Europa League

La UEFA ha programado este vibrante Dinamo de Zagreb – Betis de la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 11 de diciembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre croatas y verdiblancos en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones en los aledaños del Estadio Maksimir para que este partidazo pueda arrancar de manera puntual.

Dónde ver el Dinamo de Zagreb vs Betis en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la competición de plata del viejo continente fue Movistar+. Este Dinamo de Zagreb – Betis que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Cabe destacar que este canal es de pago y estará incluido en el paquete que trae consigo todas las competiciones continentales, por lo que todo aquel que quiera ver lo que suceda en el Estadio Maksimir tendrá que pagar porque no se verá gratis por TV.

Todos aquellos aficionados del cuadro que dirige Manuel Pellegrini y los amantes de las diferentes competiciones continentales deben saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Dinamo de Zagreb – Betis de la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero este medio pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador de una forma sencilla y cómoda.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 6 de la fase de liga de la Europa League, donde prestaremos especial atención al Celta y al cuadro verdiblanco, como también a lo que haga el Rayo Vallecano en la Conference League. Una vez acabe el Dinamo de Zagreb – Betis publicaremos la crónica y también las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde el Estadio Maksimir.

Dónde escuchar por radio en directo el Dinamo de Zagreb – Betis

Por otro lado, todos aquellos hinchas del conjunto andaluz que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este duelo correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio Maksimir para narrar el minuto a minuto de lo que esté ocurriendo en el Dinamo de Zagreb – Betis.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Dinamo de Zagreb – Betis

El Estadio Maksimir, situado en la capital de Croacia, será el recinto donde se disputará este apasionante Dinamo de Zagreb – Betis de la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League. Este campo se inauguró en 1912, por lo que tiene una gran historia a sus espaldas. Su aforo es de 35.000 espectadores, por lo que este jueves se espera un gran ambientazo al que se tendrán que enfrentar también los de Heliópolis si se quieren llevar tres puntos de vuelta para Andalucía.

La UEFA ha designado al árbitro georgiano Goga Kikacheishvili para que dirija este partidazo Dinamo de Zagreb – Betis de la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League. El colegiado inglés Peter Bankes estará al frente del VAR, por lo que será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que vaya a revisar la acción al monitor que estará instalado en la banda del Estadio Maksimir.