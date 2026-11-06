España se la pega en la pelea por la plaza extra de Champions: está sexta y por detrás de Turquía y Bélgica

El fútbol español nos ha acostumbrado a tener varios representantes en la Champions League. Con un mínimo de cuatro equipos, en numerosas temporadas se ha añadido ese quinto, como el Betis en la reciente campaña. El coeficiente de la UEFA ‘amenaza’ con dejar fuera a España del privilegio el próximo año.

Son ocho los conjuntos que disputan competición europea de nuestro fútbol. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis en la máxima categoría, la Champions League, Real Sociedad y Celta en la Europa League y, finalmente, el Getafe es el único en la Conference.

Según indica el ranking UEFA de coeficiente por países, España actualmente se sitúa en el sexto lugar en una tabla liderada por Inglaterra (9.166). Le acompaña Portugal (8.900) en la segunda plaza, mientras que una sorprendente Bélgica (8.400) completa el podio.

A pesar de que España sea la segunda que más puntos tiene (63.000), solo por detrás de Inglaterra (82.500), en el apartado profesional no se acerca en ningún momento a los tres primeros. En cuarto lugar se encuentra Alemania (8.285) y Turquía, quizá de manera inesperada, está en quinta posición (7.900), con escasos números que la sitúan por encima de España (7.875).

Un duro golpe para la Liga y los equipos que compiten por esa plaza extra de la Champions League. El Betis, que lleva nueve de 12 puntos en la actual competición, ha ‘gozado’ de ese privilegio al terminar quinto la pasada temporada, y parece que de momento será el último de nuestro fútbol en hacerlo.

Una preciosa lucha por la plaza extra

Si por algo se caracteriza la liga española, es por el nivel de sus equipos. Numerosos conjuntos pelean por llegar a Europa y estar en lo más alto de la tabla. Betis, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Club, Getafe… una muestra de lo apretada que está la batalla por asegurar una plaza en Europa.

La posibilidad de la plaza extra para la Champions League da aún más motivación a estos equipos. La situación no parece favorable para que se vuelva a dar la próxima temporada, a pesar de ser el país (8) con más participantes en competiciones europeas, solo por detrás de Inglaterra (9).

Duro varapalo para esa siempre honrosa situación de tener cinco equipos en la máxima competición continental de clubes, algo que denota el nivel de la liga doméstica y mayor reputación al fútbol nacional. Incluso con Turquía o Bélgica por delante, el contexto no parece remontable para dar la vuelta y volver a tener cinco representantes en la Champions League.