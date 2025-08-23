España se lleva un baño de realidad en Alemania

Alemania dio un baño de realidad a España en el sexto y último partido amistoso de la gira de preparación para el Eurobasket 2025 (95-78). La selección española se mostró combativa en Lanxess Arena de Colonia en el test final antes del torneo, pero los germanos rompieron el encuentro en su cuarto parcial con otra actuación descomunal de Dennis Schröder (22 puntos, 5 triples y 9 asistencias) y Franz Wagner (29 y 6 rebotes), las estrellas NBA que apuntan a las medallas en Riga (Letonia).

Sergio de Larrea fue el faro de España con la mejor marca de triples de su (corta) carrera (4, 14 puntos y 2 asistencias) y los Santis, Yusta (13) y Aldama (12), cargaron con el peso anotador de la selección. Tras cerrar la gira con una victoria en seis duelos, lo próximo para los de Sergio Scariolo será ya el debut en el Eurobasket el jueves en Limasol frente a Georgia (14:00 horas).

Aldama fue el sostén de España en el primer cuarto con dos triples desde el mismo lugar y dos puntos más que completaron la anotación de España en seis minutos. Jaime Pradilla reactivó al equipo con un triple más antes de que Scariolo se viera obligado a pedir tiempo muerto con la tercera pérdida y 20-11 en el marcador, pero la selección no volvió a anotar en todo el parcial y los de Álex Mumbrú se ponían 13 arriba.

Alemania mejoró el triple dos días después del 11/42 de Madrid (7/18 en la primera parte) y España, floja de nuevo en el rebote, lo sufrió porque le doblaba a los 14 minutos (36-18). Pero la selección tuvo una reacción tremenda tras la pausa de Scariolo y consiguió un parcial de 2-13 en 120 segundos con cinco seguidas de Yusta, incluido un triple.

Schröder fusila a la selección

Schröder estaba siendo el fusil germano De Larrea lo contrarrestó con dos triples seguidos al entrar por un impreciso Darío Brizuela para seguir presionando a los de Mumbrú antes del descanso (49-39). Las defensas crecieron y los errores también en el inicio de la segunda parte y un rapidísimo de 0-8 cocinado por el base de Valencia Basket, Joel Parra y el alero del Barcelona apretó las tuercas todavía más a la selección alemana (58-53).

El escenario ya se empezaba a parecer más al de hace dos días en Madrid, también por la repetición de los triples de Schröder para mitigar las principales situaciones de peligro para Alemania, que acabó superando a la selección en el tercer parcial apretando en un final culminado por Justus Hollatz con un triple que daba a los suyos aún más ventaja que al descanso (65-54).

España no había dicho su última palabra. Tampoco De Larrea, que se consagró como el base que Scariolo necesita con otro triple más, el cuarto, seguido de otro de Josep Puerto y una asistencia de Larry a Willy Hernangómez, que acercaron a la selección a Alemania a falta de seis minutos (76-71). Pero los germanos salieron del embrollo en un santiamén con un mate de Bonga y otro triplazo del especialista Obst (11 puntos) que será el tirador germano en el torneo con la baja ya confirmada de David Krämer.

Alemania vence a España en el último cuarto

Un parcial de 12-0 de Alemania sofocó cualquier opción de España de ganar su segundo amistoso en el sexto y último amistoso de la gira previa al Eurobasket. Scariolo lo paró por segunda vez en poco más de un minuto tras el tercer triple de Schröder con gesto incluido para provocar a Aldama que le costó la técnica, pero que también terminaba de derrumbar la resistencia de la selección en Colonia. Los segundos de la basura sirvieron para ver de nuevo a Isaac Nogués y el debut de Guillem Ferrando con La Familia.