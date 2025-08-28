Georgia – España en directo hoy: última hora en vivo del partido de la selección de Eurobasket 2025 hoy online gratis

La selección española de baloncesto comienza este jueves su participación en el EuroBasket 2025 que se disputará en viarios países, como son Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Los pupilos de Sergio Scariolo se estrenarán en este torneo midiéndose a Georgia, ya que ambos conjuntos cayeron en el grupo C, cuadro que se disputará íntegramente en tierras chipriotas.

La preparación de España dejó muchas dudas y reflejó las carencias de la selección española (una victoria y cinco derrotas), pero también evidenció su espíritu de lucha y resistencia incluso ante los más grandes. Es por eso que La Familia está necesitada de un triunfo para comenzar con buen pie y despejar algunas de esas incógnitas al mismo tiempo que su camino hacia la clasificación para octavos de final.

El combinado español se verá las caras con una Georgia que cosechó un balance totalmente negativo en su preparación (0-4), y al que se le podría catalogar como su primer rival en igualdad de nivel. Ganar su primer partido supondría un pequeño bálsamo para los de Scariolo de cara a mostrar su autoridad en los siguientes duelos frente a Bosnia (sábado 30 de agosto a las 20:30) a y Chipre (domingo 31 a las 17:15), anfitriona, y llenarse de moral a la hora de encarar los partidos más duros de la fase de grupos contra Italia (martes 2 de septiembre a las 20:30) y Grecia (jueves 4 a las 20:30)

España, que defiende el trono en el EuroBasket 2025 tras ganar en 2022 en Berlín, tiene como objetivo acabar entre los cuatro primeros para poderse clasificar a los octavos de final. Para poder estar en la fase eliminatoria tendrán que acabar en dicha posición y eso pasa por intentar hacer pleno de victorias en su cuadro, donde se tendrán que ver las caras con Chipre, Grecia, Italia, Georgia y Bosnia y Herzegovina.

