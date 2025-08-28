Georgia – España en directo hoy: última hora en vivo del partido de la selección de Eurobasket 2025 hoy online gratis
Los pupilos de Sergio Scariolo se estrenarán en este torneo midiéndose a Georgia, ya que ambos conjuntos cayeron en el grupo C
La preparación de España dejó muchas dudas y reflejó las carencias de la selección española
La selección española de baloncesto comienza este jueves su participación en el EuroBasket 2025 que se disputará en viarios países, como son Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Los pupilos de Sergio Scariolo se estrenarán en este torneo midiéndose a Georgia, ya que ambos conjuntos cayeron en el grupo C, cuadro que se disputará íntegramente en tierras chipriotas.
La preparación de España dejó muchas dudas y reflejó las carencias de la selección española (una victoria y cinco derrotas), pero también evidenció su espíritu de lucha y resistencia incluso ante los más grandes. Es por eso que La Familia está necesitada de un triunfo para comenzar con buen pie y despejar algunas de esas incógnitas al mismo tiempo que su camino hacia la clasificación para octavos de final.
El combinado español se verá las caras con una Georgia que cosechó un balance totalmente negativo en su preparación (0-4), y al que se le podría catalogar como su primer rival en igualdad de nivel. Ganar su primer partido supondría un pequeño bálsamo para los de Scariolo de cara a mostrar su autoridad en los siguientes duelos frente a Bosnia (sábado 30 de agosto a las 20:30) a y Chipre (domingo 31 a las 17:15), anfitriona, y llenarse de moral a la hora de encarar los partidos más duros de la fase de grupos contra Italia (martes 2 de septiembre a las 20:30) y Grecia (jueves 4 a las 20:30)
España, que defiende el trono en el EuroBasket 2025 tras ganar en 2022 en Berlín, tiene como objetivo acabar entre los cuatro primeros para poderse clasificar a los octavos de final. Para poder estar en la fase eliminatoria tendrán que acabar en dicha posición y eso pasa por intentar hacer pleno de victorias en su cuadro, donde se tendrán que ver las caras con Chipre, Grecia, Italia, Georgia y Bosnia y Herzegovina.
En la web de OKDIARIO te ofreceremos diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en este EuroBasket 2025, donde, obviamente, prestaremos especial atención a lo que haga la selección española de baloncesto.
Los de Scariolo ya ni defienden, se han venido totalmente abajo. Salvo sorpresa, van a perder su primer partido en el Eurobasket. Mucho que mejorar para los próximos compromisos.
España volvió a sufrir otro bajón, los jugadores no terminan de creérselo. Tras un buen comienzo en el último cuarto, su rival se ha vuelto a escapar en el marcador.
España desperdicia dos triples seguidos para plantar cara a Georgia. Los de Scariolo necesitan mostrar ya su mejor versión sobre la cancha, sino será un imposible.
Juancho Hernángomez lidera a España con dos buenas canastas para tratar de iniciar la remontada.
Final del tercer cuarto. Al combinado español no le está saliendo prácticamente nada. Está desperdiciando muchos triples fáciles para recortar distancias, pero no hay manera. Si no cambia el guion, los de Scariolo caerán en su debut en el Eurobasket.
El cuadro georgiano se coloca 10 puntos arriba. Y es que España se ha venido abajo con el transcurso de los minutos. Los de Scariolo no terminan de encontrarse ante Georgia en su debut en el Eurobasket, siguen muy precipitados e imprecisos.
España reacciona a tiempo tras unos malos minutos gracias a las canastas de Aldama y Yusta.
Comenzó el tercer cuarto con una Georgia siguiendo a lo suyo, con un 5-0 arriba y España sin reaccionar como se esperaba del combinado que dirige Scariolo.
Brizuela anota una gran canasta sobre la bocina para dejar a España dos puntos abajo al descanso.
El combinado georgiano reacciona a tiempo al filo del descanso con un triplazo de Shengelia después de que Sanadze anotara dos tiros libres.
Los de Scariolo se ponen por primera vez por delante en el marcador con una canasta de Joel Parra.
Vaya triplazo de Santi Aldama para replicar el otro triple anotado por Sanadze. El español necesita ser el líder de este equipo.
El combinado georgiano no se deja remontar por los de Scariolo. Willy anotó un gran canastón para alentar a sus compañeros de que es posible dar la vuelta a la situación.
España iguala el marcador en el segundo cuarto con un triplazo de De Larrea. Previamente Willy había puesto a los de Scariolo muy cerca de igualar la contienda, pero en la siguiente acción los georgianos anotaron.
Final del primer tiempo en Chipre después de que Darío Brizuela lograra un punto desde la personal. La selección se marcha tres puntos abajo y debe dar un paso al frente en el siguiente cuarto para no permitir a su rival crecerse en el debut de ambos en el Eurobasket.
Los de Scariolo vuelve a recortar distancias con una canasta de Pradilla, que está destacando tras salir a la cancha. España debe mejorar en los rebotes y en las pérdidas para darle la vuelta al marcador.
El rival de la selección española llegó a colocarse 10 arriba con otra canasta de Baldwin, pero Saint-Supéry metió sus primeros puntos para recortar distancias con el segundo triple de España.
Triplazo de Parra para España. Sin embargo, en la siguiente jugada los georgianos anotaron de dos tras una gran acción de Baldwin
Los de Scariolo tratan de remontar un mal inicio ante un combinado georgiano muy serio
Baldwin también consigue su primera canasta del partido, pero Yusta respondió con una gran jugada tras haber fallado sus primeros tres lanzamientos.
Santi Aldama anota su primera canasta tras un triplazo de Georgia
Sanadze anotó la primera Primera canasta del partido tras un robo. Posteriormente, España se estrenó en el Eurobasket con una buena jugada de Willy
¡Arranca el España-Georgia en el debut de los de Scariolo en el EuroBasket!
Este es el quinteto inicial de España: De Larrea, Yusta, Parra, Aldama y Willy Hernangómez.
El ritual de la Selección antes de su debut ante Georgia
Fin de la saga: la última misión imposible de Scariolo
Este jueves comienza el último torneo del italiano al frente de la selección española. Después de la participación de La Familia en el campeonato, pondrá rumbo al banquillo del Real Madrid
¡Buenas tardes!
Arrancamos la retransmisión en directo del debut de la selección española de Sergio Scariolo en el Eurobasket 2025.
Final del partido en Chipre. Derrota dolorosa para los Scariolo, no sólo por el resultado sino por las malas sensaciones que ha dejado sobre la cancha. El seleccionador español tiene mucho trabajo por delante y poco tiempo para mejorar la pobre imagen para su segundo compromiso ante Bosnia el próximo sábado