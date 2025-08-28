Dónde ver España – Georgia de baloncesto hoy y a qué hora juegan en directo online el partido del EuroBasket 2025 TV en vivo

La selección española de baloncesto arranca su participación en este apasionante EuroBasket 2025 que se disputará a lo largo de diferentes países, como son Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Los hombres de Sergio Scariolo se estrenarán en este torneo midiéndose a Georgia, ya que ambos conjuntos cayeron en el grupo C, cuadro que se disputará íntegramente en tierras chipriotas. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el partido España – Georgia.

España, que defiende el trono en el EuroBasket 2025 tras ganar en 2022 en Berlín, cayó en el grupo C de este campeonato. El objetivo de los pupilos de Sergio Scariolo es acabar entre los cuatro primeros para poderse clasificar a los octavos de final. Para poder estar en la fase eliminatoria tendrán que acabar en dicha posición y eso pasa por intentar hacer pleno de victorias en su cuadro, donde se tendrán que ver las caras con Chipre, Grecia, Italia, Georgia y Bosnia y Herzegovina.

Cuándo juega España el primer partido del EuroBasket 2025

La organización ha fijado este apasionante España – Georgia de baloncesto que corresponde a la jornada 1 del grupo C del EuroBasket 2025 para este jueves 28 de agosto. El horario establecido fue el de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón se ponga en juego de manera puntual en Chipre, que es la sede del cuadro donde cayó la selección española de baloncesto.

Dónde ver el partido de España contra Georgia en el EuroBasket 2025

RTVE fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos de la selección española de baloncesto en este EuroBasket 2025, pero también ofrecerá otros choques. Este España – Georgia que corresponde a la jornada 1 del grupo C se podrá ver en directo a través de La1, por lo que todos los que quieran disfrutar del duelo de los de Sergio Scariolo podrán hacerlo en abierto y gratis.

Por otro lado, todos aquellos seguidores incondicionales de la selección española de baloncesto también deben saber que pueden ver el España – Georgia de la jornada 1 del grupo C del EuroBasket 2025 en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación RTVE Play. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la página web del ente público mediante un ordenador. La plataforma Courtside 1891 también estará ofreciendo todos los encuentros que se jueguen, pero hay que recortar que es propiedad de la FIBA y es de pago.

Finalmente, en la web de OKDIARIO te ofreceremos diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en este EuroBasket 2025, donde, obviamente, prestaremos especial atención a lo que haga la selección española de baloncesto. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del España – Georgia de la jornada 1 del grupo C. También publicaremos la crónica cuando suene la bocina final y compartiremos las reacciones más importantes que nos lleguen desde Chipre.

Dónde escuchar por radio el EuroBasket 2025

Todos aquellos amantes del baloncesto y fieles seguidores de la selección española de baloncesto que no puedan ver en directo por televisión el partido de la jornada 1 del grupo C del EuroBasket 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Chipre para contar todo lo que estén haciendo los pupilos de Sergio Scariolo en este frenético España – Georgia.

Qué jugadores juegan el EuroBasket 2025 con la selección española de baloncesto

Sergio Scariolo, que dejará la selección española de baloncesto tras el EuroBasket 2025 para iniciar una nueva aventura en el Real Madrid, dio a conocer la lista definitiva de jugadores que participarán en este torneo y que tratarán de revalidar el título. Los miembros de La Familia esperan estar a la altura y acabar peleando por colgarse una medalla.

Josep Puerto. Valencia Basket.

Sergio de Larrea. Valencia Basket.

Jaime Pradilla. Valencia Basket.

Mario Saint-Supéry. Gonzaga Bulldogs.

Xabi López-Arostegui.Valencia Basket.

Santi Aldama. Memphis Grizzlies.

Darío Brizuela. FC Barcelona.

Willy Hernangómez. FC Barcelona.

Santi Yusta. Casademont Zaragoza.

Juancho Hernangómez. Panathinaikos.

Joel Parra. FC Barcelona.

Yankuba Sima. Valencia Basket.

Calendario de España en el Eurobasket 2025

La selección española de baloncesto cayó en el grupo C del EuroBasket 2025 y los de Sergio Scariolo tendrán que disputar un total de cinco partidos para ver si son capaces de avanzar a la siguiente ronda de este campeonato que promete ser apasionante, pero que a su vez parece que será muy complicado para el combinado nacional, ya que no firmó una gran preparación.