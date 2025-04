El entrenador del Tenerife se acuerda de De Burgos tras un escándalo arbitral: «Mis hijos también lloran»

El fútbol español sigue quejándose del nivel de los árbitros y el último en explotar ha sido Álvaro Cervera. El actual entrenador del Tenerife se ha quejado –y con razón– tras un polémico gol anulado a los insulares ante el Eibar. El técnico se ha referido a lo sucedido, haciendo alusión a las palabras y actuaciones de De Burgos Bengoetxea antes de la final de Copa del Rey: «Yo también tengo hijos y cuando me echan de un equipo por perder, también lloran».

El entrenador ha sido bastante duro. Todo, por una serie de actuaciones arbitrales en contra del Tenerife que han terminado por condenarle a un descenso prácticamente seguro a Primera Federación. Diversas polémicas consecutivas en las últimas jornadas han frenado la buena dinámica chicharrera y han evitado que puedan pelear en las jornadas finales por la salvación en Segunda. Después de la última, contra el Eibar, Cervera no ha dudado en cargar contra los colegiados.

«A ver si es que sólo lloran los de unos y los de otros no. Yo elegí esta profesión, y sé que cuando pierdo me voy a casa y lo paso mal. Si no, elijo otra profesión. No me gusta hablar de esto, pero hay una equivocación de base y hay que arreglarla», ha señalado.

Las quejas del Tenerife llegan después de que les hayan anulado un gol contra el Eibar por una supuesta falta de su delantero que sólo vio el árbitro de campo y que desde el VAR no quisieron corregir, a pesar de ser evidente que no hay falta. El partido iba 0-1 a favor de los vascos y suponía el empate. Un empate que terminó llegando en los minutos finales pero que les es insuficiente para engancharse a la pelea por la salvación

«Venía con la intención de no decir nada, porque es que no sé lo que decir. Si nos han anulado este gol, se supone por empujón, no sé qué fue lo del otro día en La Coruña. No ha sido nuestro mejor partido, seguro, y aún así hemos hecho un partido de un equipo que no está tan abajo como estamos nosotros», señaló el técnico del conjunto tinerfeño.

Cervera solicitó que haya «un criterio único» por parte de los árbitros e hizo una valoración sobre la situación arbitral en nuestro país: «En lo que está pasando en el fútbol en general, no debe haber una voz discordante de un club, un entrenador, un jugador. Hay que sentarse y que esto vaya mejor de lo que va».

«Me dan ganas de decir muchas cosas. Todos los partidos pasa algo. Hoy están indignados porque hemos tenido fallos pero son muchas cosas y muy seguidas. Sé lo difícil que es pero no puede haber dos criterios diferentes en la misma jugada en dos partidos. Si lo de hoy se anula, lo del domingo pasado, no es que sea penalti, es agresión. Ahí es donde te queda la duda. Yo me porto bien con ellos pero creo que no se está haciendo bien el trabajo», apuntó Cervera.