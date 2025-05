El enemigo estaba en casa: Berta ya le ha «soplado» dos fichajes al Atlético

Está claro que el enemigo estaba en casa. Andrea Berta ya le ha «soplado» dos fichajes al Atlético, y el último ha causado un profundo malestar. Según se ha afirmado hoy en Inglaterra el Arsenal ha llegado a un acuerdo con el Sporting de Lisboa por el delantero sueco Viktor Gyokeres, que era el gran sueño de Simeone. 71 millones de euros pagarán los gunners por el nórdico, que se une a otro jugador por el que pujaban los rojiblancos, el donostiarra Zubimendi.

Andrea Berta no ha hecho otra cosa que extender en Londres los contactos que ya había iniciado en Madrid el pasado verano por ambos futbolistas. Entonces no tuvo en el Atlético el peso suficiente para ir a por ellos, pero ahora se ha encontrado con un club que dispone de dinero y no ha vacilado en adelantarse a la competencia pagando 60 millones por Zubimendi y 71 por Gyokeres. 131 millones en dos operaciones que demuestran el enorme poderío del reciente semifinalista de Champions.

El Atlético ya daba por perdido a Martín Zubimendi, pero estaba pujando fuerte por Gyokeres y ya le había comunicado al Sporting de Lisboa su interés en fichar al jugador. Consciente de ello, Berta no ha querido darle al sueco la oportunidad de dudar y le ha presentado una gran oferta económica, además de la promesa de que será el delantero centro titular en el equipo de Mikel Arteta, que esta temporada ha tenido que jugar en muchas ocasiones con Mikel Merino como 9 porque carecía de un especialista consagrado.

La opción de Darwin Núñez

Prácticamente perdido Gyokeres, aunque aún no es oficial, renace la opción del uruguayo Darwin Núñez, con el que no cuenta el Liverpool para la próxima temporada. Darwin, que jugó en España en el Almería, donde ya fue un jugador seguido muy de cerca por el Atlético, ocuparía la plaza de Correa, que tal y como anunció OKDIARIO se marchará al Tigres mexicano. Así, quien sale revalorizado es el noruego Sorloth, que resuelta la amenaza de Gyokeres se perfila como el delantero centro titular de Simeone para la próxima temporada. Las vueltas que da la vida…