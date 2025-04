Simeone no convence a Correa: le ha dado el sí a Tigres

El argentino ha aceptado la oferta que le ha planteado el club mexicano para la próxima temporada El Atlético no se resigna y no le dejará salir si no presenta una propuesta de al menos 10 millones El delantero ya ha cumplido su sanción y estará disponible el próximo sábado en Las Palmas