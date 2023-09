El descanso de Alcaraz tras una gira infernal: más de 35 horas de juego en un mes

Carlos Alcaraz se despidió del US Open 2023 de una manera que a buen seguro no había soñado. Ambicioso como el que más y con el talento de su lado, el tenista español cayó eliminado en semifinales del Grand Slam neoyorkino a manos de Daniil Medvedev, quien le obligó a entregar su corona de campeón y puso punto y final a una gira de la que Carlitos no ha podido extraer ningún título, pero sí una gran paliza física y tenística que le obliga a descansar unas semanas, renunciando incluso a disputar la fase de grupos de la Copa Davis 2023.

«Ha sido una gira larga e intensa. Voy a escuchar mi cuerpo. Me he ido cuidando más de lo habitual y veremos a ver lo que me pide el cuerpo. Ha sido una gira larga y necesito descanso», comentaba Alcaraz en la rueda de prensa previa a su derrota con Medvedev. El español dejaba en el aire su presencia en la fase de grupos de la Copa Davis y la RFET anunciaba horas después su baja para el tramo que se celebra del 12 al 17 de septiembre, en caso de España con sede en Valencia.

Lo cierto es que, si bien Alcaraz se encontraba entre los elegidos por el capitán español, David Ferrer, para disputar las eliminatorias de Valencia, a medida que Carlos iba a avanzando rondas en el US Open se antojaba más complicado que pudiera liderar a España en la Davis. El tenista murciano hizo un esfuerzo extraordinario en 2022 tras conquistar el título en Nueva York, pero unas leves molestias en la pierna izquierda y la dureza de una gira agotadora aconsejaban o casi obligaban a su descanso.

Alcaraz inició la gira norteamericana, previa al US Open, con fuerzas acumuladas y tres objetivos, dos de ellos menores, por supuesto, en comparación con el cuarto Grand Slam de la temporada, pero todos con el 100% de sus capacidades inmersas en competición. Así, tanto en el Masters 1000 de Toronto como en el Masters 1000 de Cincinnati, Carlitos lo dejó todo sobre la pista pese a que las sensaciones no fueron las mejores en varios tramos.

Si sumamos las horas y minutos en pista de Carlos Alcaraz en el último mes de competición, desde que abriera su paso en el Masters 1000 de Toronto ante Ben Shelton y hasta la derrota frente a Medvedev en el US Open, las cuentas son muy abultadas en cuanto a minutaje. En total, Alcaraz pasó en pista entre los tres torneos correspondientes a las US Open Series 35 horas y 32 minutos, una cantidad exagerada si le añadimos otras connotaciones como la tensión de competir en un Grand Slam o lo apretado de muchos de los partidos que disputó en este tramo entre Toronto, Cincinnati y Nueva York.

Las palizas de Cincinnati y US Open

En el Masters 1000 de Toronto, Alcaraz se despidió por segundo año consecutivo ante el mismo rival, un Tommy Paul que le mandó rumbo a Cincinnati antes de tiempo al apearle en cuartos de final. En total, Carlitos se dejó en Canadá seis horas y 41 minutos, una cifra que se multiplicaría en el siguiente torneo de Masters 1000, en el que pese a sufrir en todos y cada uno de los encuentros disputados –apuró siempre los tres sets–, el de El Palmar conseguiría llegar a la final y lucharla durante casi cuatro horas antes de ceder en el tie-break del tercer set ante Novak Djokovic. En total, 14 horas y 24 minutos para sus piernas, antes de tomarse una semana de descanso hasta el inicio del US Open.

En Flushing Meadows, las dudas en torno a Alcaraz estaban explicadas desde su físico, por la carga acumulada, pero el español tuvo la suerte, entre comillas, de que su rival en primera ronda, Dominik Koepfer, tuviera que retirarse antes de cumplirse la primera hora de encuentro. Frente a Harris y Evans, Carlos fue sumando rodaje antes de dejar su mejor cara en los duelos de octavos de final y cuartos de final frente a Matteo Arnaldi y Alexander Zverev. En semifinales, el número uno del ranking ATP se encontraría con la mejor versión de Daniil Medvedev, que acababa con su cuenta en el torneo, dejándola en 14 horas y 27 minutos.

Los torneos que le quedan a Alcaraz en 2023

ATP 500 de Pekín (28 septiembre al 4 de octubre)

Masters 1000 de Shanghai (4 al 15 de octubre)

ATP 500 de Basilea (23 al 29 de octubre)

Masters 1000 de París-Bercy (30 de octubre al 5 de noviembre)

ATP Finals Turín (12 al 19 de noviembre)

Finales Copa Davis Málaga (21 al 26 de noviembre)

Exhibición México (29 de noviembre)