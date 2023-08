US Open de tenis 2023: dónde ver online y por televisión desde España todos los partidos

El US Open es una de las grandes competiciones de tenis del mundo y en 2023 contará con el aliciente especial de tratarse del primer Grand Slam al que acude la gran joya del deporte, Carlos Alcaraz, en calidad de vigente campeón. Este mero hecho hace que el evento sea esperado como casi ninguno de cuantos se acumulan después de verano en la agenda deportiva y en las siguientes líneas te contaremos de qué manera puedes ver el US Open 2023 a través de la TV con todos los partidos en directo, incluyendo, por supuesto, los de Alcaraz.

Precisamente, Carlos Alcaraz llegará al US Open 2023 como uno de los dos grandes favoritos en lo que respecta al cuadro individual masculino de competición. El tenista español arribará en Nueva York como el flamante número uno del ranking ATP, además de vigente campeón de un torneo de Grand Slam en cuya final de la pasada edición se impuso al noruego Casper Ruud.

Junto a Carlos Alcaraz, el otro gran favorito a triunfar en la competición ATP no es otro que Novak Djokovic. El tenista serbio regresa al US Open después de un año de ausencia, debido al veto de Estados Unidos a ciudadanos extranjeros sin la pauta completa de vacunación contra el coronavirus. Con los trámites ya en su sitio, Djokovic ya ha hecho su regreso a territorio yanqui, completado con un brillante título de campeón en el Masters 1000 de Cincinnati, tras una batalla histórica en la final frente a Alcaraz.

El partido, aún hipotético, entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic sólo podría celebrarse en una potencial final del US Open 2023. El motivo es que ambos partirán como primer y segundo cabeza de serie, y sólo podrían cruzarse en el partido que condecorará al campeón del cuarto torneo de Grand Slam de la temporada. Por suerte para los espectadores del tenis en España que no puedan trasladarse a Nueva York a ver en directo las evoluciones de Alcaraz, Djokovic y el resto de estrellas del tenis mundial, el US Open 2023 se emitirá en directo por televisión y a continuación te contamos cómo puedes seguir todos los partidos.

¿Cómo ver por TV el US Open 2023?

Para seguir a través de la televisión y vía online los partidos del US Open 2023 habrá que rascarse el bolsillo, debido a que en España no se emitirán los encuentros en abierto a expensas de lo que pudiera suceder en caso de que Carlos Alcaraz llegara a la final del torneo. Los propietarios de los derechos de emisión del US Open en España son desde este año los dueños de la plataforma de pago Movistar +, que reemplaza a Eurosport como lugar en el que podemos seguir por TV los partidos del US Open de tenis.

A qué hora se se juegan los partidos del US Open

El US Open se disputa cada año en las instalaciones de Flushing Meadows, en Nueva York, Estados Unidos. Por tanto, además de conocer cuál es la plataforma, en este caso de pago, por la que seguir por televisión y en directo los partidos del US Open desde España, habrá que conocer la diferencia horaria y a la hora a la que se celebran los encuentros del torneo de Grand Slam.

Nueva York va a seis horas atrasada con respecto a Madrid y el resto de lugares de la Península Ibérica desde los que se puede seguir el US Open a través de la televisión. Por tanto será habitual, sobre todo en los partidos que correspondan a la jornada de tarde y noche en el US Open 2023, que haya que trasnochar para poder verlos en directo por TV.