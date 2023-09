Alcaraz no jugará la Copa Davis tras la ‘paliza’ del US Open

Ya lo avanzó en la rueda de prensa posterior a su eliminación del US Open 2023, a manos de Daniil Medvedev, y la Real Federación Española de Tenis lo confirmaba unas horas después. Carlos Alcaraz no disputará la Fase de Grupos de la Copa Davis con España y su lugar en el equipo nacional, capitaneado por David Ferrer, lo ocupa un veterano como Albert Ramos, que completa el equipo que se medirá a República Checa, Corea del Sur y Serbia en Valencia del 12 al 17 de septiembre.

La cercanía de las fechas entre el US Open y esta fase de la Copa Davis –después le restará la fase final de Málaga– ha hecho que Carlos Alcaraz renuncie a participar en este split del torneo, que comienza sólo dos días después de que finalice el cuarto Grand Slam de la temporada. Alcaraz viene de disputar los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati antes del US Open, en el que ha llegado a semifinales con un gran cansancio acumulado.

Fue la RFET la que, en la mañana del sábado, anunciaba una noticia que ya había dejado caer Alcaraz en las horas previas. «Cambio en el equipo español de Copa Davis. Albert Ramos sustituye a Carlos Alcaraz en la Selección Española MAPFRE de Tenis que disputará la Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis esta próxima semana en Valencia, del 12 al 17 de septiembre», reza el comunicado emitido por la Real Federación Española de Tenis, en el que no se especifican los motivos de la renuncia de Carlos.

«Tengo que verlo porque ha sido una gira larga e intensa. Voy a escuchar mi cuerpo y a ver cómo me levanto mañana. Me he ido cuidando más de lo habitual y veremos a ver lo que me pide el cuerpo. Ha sido una gira larga y necesito descanso», había adelantado Alcaraz, que finalmente decidió junto con su equipo declinar su participación en la Copa Davis, en la que sí estuvo en 2022, en la misma fase y sede –Valencia–, haciendo un enorme esfuerzo horas después de conquistar el US Open.