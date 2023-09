Medvedev destrona a Alcaraz y le despide del US Open

Carlos Alcaraz no podrá revalidar su título de campeón en Nueva York. El tenista español cayó eliminado en semifinales del US Open 2023 a manos de un extraordinario Daniil Medvedev, que con una exhibición de tenis se impuso en cuatro sets (7-6, 6-1, 3-6, 6-3) y despide al para muchos, gran favorito, a las puertas de la final soñada por los aficionados con Novak Djokovic. El rival de Nole será el ruso, campeón de 2021 y merecido vencedor de una batalla encarnizada que se fue hasta las tres horas y 22 minutos de duración.

Alcaraz no dio con la tecla para desactivar a Medvedev en el mejor partido del ruso en todo el año, y quién sabe si desde que conquistara el mismo US Open en 2021. A Daniil le salió todo dentro de su tenis rocambolesco pero efectivo a más no poder. Con un juego de fondo en el que por –largos– momentos pareció infalible, el flamante finalista en Flushing Meadows hizo lo que parecía imposible y redujo a la mínima expresión las bombas de fondo de un Carlos Alcaraz que resistió a base de saque y volea, pero no tuvo más remedio que ceder su corona ante un contrincante que, en medio de una gran velada, mereció el pase a la final más que él.

Después de quedarse sin representantes en el cuadro masculino, por obra y gracia del primer finalista, Novak Djokovic –eliminó a Ben Shelton–, la noche de Nueva York aguardaba para el plato fuerte de la jornada de viernes en el US Open. Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se medían por todo lo alto en un partido entre el número uno y el tres del ranking ATP, el vigente campeón y el ganador del 2021, y un tenista, Carlitos, que le tenía tomada la medida en 2023 a Medvedev, quien tendría sed de venganza tras las claras derrotas sufridas en Indian Wells y Wimbledon.

En juego, una final de Grand Slam, un plato de categoría mayor, que reclamaba todas las cualidades de ambos tenistas presentes sobre la pista. Alcaraz no había sufrido apenas en sus partidos anteriores frente a Koepfer, Harris, Evans –el único que le quitó un set–, Arnaldi y Zverev. Medvedev, también sin mayores dificultades, llegaba a la semifinal con Carlos tras imponerse a Balazs, O’Connell, Báez, De Miñaur y su amigo Rublev.

Tras las dos claras victorias de Alcaraz en Indian Wells y Wimbledon, Medvedev sabía que tenía que cambiar algo si no quería que el joven se le volviera a subir a las barbas desde el inicio. Por lo pronto, puso a buen recaudo su saque, no sin dificultad en unos primeros juegos de partido en los que el break siempre estuvo más cerca del lado de Carlos que el de Danill, aunque no llegó para un lado ni para el otro.

Medvedev sorprende con un 2-0

Alcaraz, con la derecha activada y a pleno rendimiento desde el comienzo, estaba dejando unas grandes sensaciones en la Arthur Ashe, pero le faltaba la rotura que pusiera la guinda al set. Sin el break, todo quedaba con posibilidad de ser envenenado, aunque la llegada de la muerte súbita lo que hizo fue, como poco, ponerle picante al asunto. Todo lo que había sido favorable a Carlos, pasó a resultarlo para Medvedev en un tie-break magistral por parte del ruso, imperturbable e invatible, que le valía la primera manga del encuentro.

El 7-6 de Medvedev había llegado con algún problema al saque –dobles faltas– y en lectura al resto, pero todo olvidado en el momento decisivo. A partir de ahí, la maquinaria del ruso resultó engrasada a la perfección, como por arte de magia, dando rienda suelta a una exhibición a la que colaboró la lenta digestión del golpe por parte de Alcaraz.

Inabordable con el saque, Medvedev sorprendió con un break de inicio y sumaría un segundo en el tramo intermedio de un set que llevó su nombre y apellido grabados desde la primera pelota. Alcaraz, desdibujado como en pocas ocasiones, cedía la manga por un clarísimo 6-1 que, esta vez sí, hacía saltar todas las alarmas en el box del español. El vigente campeón estaba contra las cuerdas, necesitado de remontar un 2-0 que nunca había completado hasta la fecha en su corta carrera. De lo que no había dudas era de que, cuanto menos, lo iba a intentar.

Alcaraz resurge en el tercer set

La reacción la esperaba la grada, la esperaba su equipo y la esperaba el propio Carlos. Y llegó. Por fin el mejor Alcaraz llegaba a la pista central del US Open para dominar con desparpajo el tercer set con un truco que ya había mostrado, pero no con tanta continuidad, en los anteriores parciales. El saque abierto y volea salvaba a Carlitos con sus juegos obligados y su tesón complementaba su talento para lograr un break balsámico y a la postre decisivo para soñar con la remontada.

Alcaraz fue superior en este tramo y se llevó el set como los campeones, dominando hasta el final a un Medvedev que, consciente de su buen momento, apretó y apretó hasta el último punto, en el que tanto Carlos como la grada al completo rugieron sabedores de que al partido de semifinales del US Open le quedaba, al menos un set más por disputarse.

Medvedev despide al campeón

Sería el último del partido y de la experiencia de Carlos Alcaraz en el US Open 2023. Por primera vez en muchos meses, el español se había encontrado con un rival netamente superior a él en el juego de fondo y también en los momentos decisivos. Ahí donde Carlitos acostumbra a marcar la diferencia, Medvedev se encontró como en casa y acabó sellando, con un break en un juego kilométrico, superior a los 10 minutos de duración, la ventaja definitiva para llevarse el encuentro. Trató de evitarlo, apelando a la épica y con la ayuda de un público no demasiado cordial con Daniil, un Alcaraz que no se rindió hasta que el ruso remató la última pelota y destronó, ya sí definitivamente, al rey del US Open 2022, que no lo será de la edición de 2023.

