Cuándo es el Borussia Dortmund - Villarreal: horario y canal de TV para ver en directo el partido de la Champions League.

El Villarreal afronta un duro encuentro frente al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. El Submarino Amarillo tiene muy complicado clasificarse para los play offs de la Champions League, pero si quieren dar un paso hacia ese objetivo van a tener que ganar sí o sí en un campo tan complicado como es el de los germanos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro tan importante para los de Marcelino García Toral.

Cuándo se juega el partido de la Champions Borussia Dortmund – Villarreal

El Villarreal viaja a Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund en el partido que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. El Submarino Amarillo está contra las cuerdas, ya que todavía no ha sido capaz de ganar ningún encuentro en la máxima competición continental y ya no tiene margen de error si quieren estar en los play offs. Es por ello que los de Marcelino García Toral necesitan sí o sí vencer en un campo tan complicado como lo es siempre el Signal Iduna Park.

Horario del Borussia Dortmund – Villarreal de la Champions League

La UEFA programó este frenético Borussia Dortmund – Villarreal de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League para este martes 25 de noviembre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre los germanos y el Submarino Amarillo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa del encuentro para que el balón pueda rodar puntualmente en el Signal Iduna Park.

Dónde ver el Borussia Dortmund vs Villarreal en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país de forma íntegra toda la máxima competición continental fue Movistar+. Este Borussia Dortmund – Villarreal correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que trae consigo el canal en cuestión para disfrutar de todo lo que suceda en el Signal Iduna Park, por lo que no se podrá ver gratis por TV.

Además, todos los aficionados del Submarino Amarillo y los seguidores de las diferentes competiciones europeas podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Borussia Dortmund – Villarreal de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también los clientes de este operador podrán acceder con un ordenador a la página web para seguir todo lo que ocurra en Alemania.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta jornada 5 de la fase de liga de la Champions League, donde estaremos prestando especial atención a los cinco equipos españoles. Cuando termine el Borussia Dortmund – Villarreal publicaremos la crónica del choque y también compartiremos, si se producen, reacciones relevantes en el Signal Iduna Park.

Dónde escuchar por radio en directo el Borussia Dortmund – Villarreal

Todos los hinchas del Submarino Amarillo que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online este Borussia Dortmund – Villarreal que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League deben saber que tiene la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Signal Iduna Park para contar el minuto a minuto de todo lo que suceda en el encuentro de los castellonenses.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Borussia Dortmund – Villarreal

El Signal Iduna Park, situado en Alemania, será el estadio donde se enfrentarán el Borussia Dortmund y el Villarreal en la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 1974 y a lo largo de los años se ha convertido en uno de los iconos del viejo continente. En él caben más de 81.000 espectadores y, como es habitual, se espera que haya un auténtico ambientazo este martes.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Davide Massa para que imparta justicia en este apasionante Borussia Dortmund – Villarreal de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Daniele Chiffi estará controlando todo en el VAR, por lo que será el responsable de advertir a su compañero si se le escapa alguna jugada polémica para recomendarle que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda del Signal Iduna Park.