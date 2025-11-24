Adiós a comprar árbol de Navidad: la tienda de Tetuán que alquila abetos tirandos de precio y arrasa en Madrid

Mientras muchos se preparan para sacar del trastero el árbol de Navidad y las cajas con los adornos, otros eligen una opción mucho más cómoda: alquilarlo ya decorado. En el almacén B&M, ubicado en la calle Santa Eulalia, 24, en el distrito de Tetuán, en Madrid, es posible alquilar un árbol de Navidad. La demanda es tal que el equipo apenas da abasto para atender todos los pedidos.

El servicio de B&M no se limita a árboles pequeños o medianos. Incluso con ejemplares de gran tamaño, como uno de tres metros, el servicio es integral. «Lo que faltaría es la copa que, ya una vez se lleva, se le coloca, se arreglan un poco las decoraciones finales y ya queda perfecto», detalla el equipo. Esta empresa familiar ha integrado la economía circular en su modelo de negocio: todos los árboles son reciclables y se reutilizan año tras año, reduciendo residuos y fomentando la sostenibilidad.

La tienda donde puedes alquilar un árbol de Navidad en Madrid

«Somos una empresa dedicada al alquiler de árboles de Navidad con más de 30 años de experiencia en el mercado. Nos enorgullece ser una de las empresas pioneras en este rubro y poder ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia navideña posible. Nuestro compromiso es ofrecer árboles de la más alta calidad.

Nos esforzamos por ofrecer un servicio personalizado y amable, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes. Sabemos que la Navidad es una época muy especial y queremos que nuestros clientes disfruten de ella al máximo, sin preocupaciones ni estrés. Además, nos preocupa el medio ambiente y estamos comprometidos con prácticas sostenibles en nuestra producción y en todo nuestro proceso de alquiler. Todos nuestros árboles son reciclables y pueden ser reutilizados en futuras Navidades».

B&M es una empresa familiar que lleva más de dos décadas dedicada al alquiler de árboles de Navidad en Madrid, prestando especial atención a todos y cada uno de los detalles: desde la protección de las ramas hasta la verificación de las luces, cada árbol se prepara para llegar intacto al domicilio del cliente.

Detrás de cada árbol hay un trabajo artesanal y una logística impresionante. Lucas, uno de los responsables, se encarga de revisar que cada una de las más de 700 luces funcione a la perfección: «Antes de sacarlas del almacén para hacer el montaje nos aseguramos que estén listas». Asimismo, la colocación de los adornos es un proceso muy meticuloso y personalizado. Carolina, otra integrante del equipo, describe la variedad de opciones disponibles: «Millones. Además, cada cliente coge un color y tenemos que hacerlo adecuado a sus gustos: rojas, blancas, nevadas… es una barbaridad. Es una locura, pero es maravilloso porque llevamos la Navidad a todos los sitios y la gente lo recibe con mucha ilusión».

Más allá del alquiler de árboles de Navidad en Madrid, B&M tiene un catálogo muy amplio. Las coronas navideñas se elaboran artesanalmente desde cero. Paz, la responsable, explica el procedimiento: «Le doy la vuelta, lo coloco un poco, primero le pongo estas lucecitas. Después de las luces ya pongo el muérdago, que la mayoría de las coronas lo llevan porque es el que le da el color».

Asimismo, el trabajo del equipo se extiende más allá de los domicilios particulares. Recientemente, Paz, José y Lucas montaron un árbol de cinco metros en un hotel de Madrid. «Abrir bien esta capa porque una vez la subamos ahí arriba ya no podemos hacer nada, no la podemos rematar, así que queremos dejarla perfecta», explica Lucas. José añade: «Lo complicado es que no se te caiga la copa a la hora de subirlo».

El servicio de B&M ofrece también tranquilidad y comodidad a los clientes. No hay que preocuparse por montar el árbol, comprobar que las luces funcionen o colocar los adornos. Todo se entrega listo para disfrutar, con la garantía de un equipo profesional y experimentado que conoce cada paso del proceso. Desde árboles de tres metros para domicilios particulares hasta ejemplares de cinco o seis metros para hoteles y eventos, la oferta de B&M se adapta a cualquier necesidad, tamaño o estilo decorativo.

Además, la variedad de opciones es impresionante. Los clientes pueden elegir entre árboles verdes tradicionales, blancos nevados, rojos, dorados, plateados, multicolores o incluso infantiles, permitiendo que cada hogar tenga un árbol único y personalizado. Esta flexibilidad convierte a B&M en un referente para quienes buscan celebrar la Navidad sin complicaciones y con estilo.

En resumen, B&M no sólo permite alquilar árboles de Navidad en Madrid, sino que ofrece una experiencia completa: desde la logística y el montaje, pasando por la personalización de luces y adornos, hasta la sostenibilidad. La Navidad llega a los hogares con toda su magia. Esta empresa familiar ha logrado transformar la preparación de las fiestas en un servicio profesional, artesanal y ecológico, demostrando que la tradición puede convivir con la innovación y la responsabilidad ambiental.