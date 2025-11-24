Detenidos dos de los asesinos del modelo y cantante afincado en Mallorca, Fede Dorcaz

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado de la detención de dos hombres presuntamente implicados en el asesinato del modelo y cantante afincado en Mallorca, Fede Dorcaz, ocurrido en octubre en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio.

Según el comunicado oficial, los detenidos fueron identificados como Andy N. y Geovanni N.. La Fiscalía logró su vinculación a proceso por un delito de homicidio doloso, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Andy N. fue arrestado el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras una persecución relacionada con un aviso ciudadano por robo a transeúnte. Geovanni N. fue detenido el 20 de noviembre en operativos llevados a cabo en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, donde también se incautó un arma de fuego y varios teléfonos móviles.

Tras la audiencia celebrada el domingo 23 de noviembre, las autoridades establecieron un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria. Los detenidos fueron ingresados en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, mientras continúan las diligencias oficiales. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron que los procedimientos se mantienen activos, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Fede Dorcaz, cuyo nombre real era Federico Ezequiel Dorcazberro, fue asesinado el 9 de octubre de 2025 mientras circulaba en su vehículo por el Anillo Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza. Según la investigación, tres motocicletas bloquearon su camino y varios individuos armados descendieron para agredirle. Andy N. y Geovanni N. habrían efectuado los disparos que acabaron con la vida del artista antes de huir en una de las motocicletas.

Las cámaras de videovigilancia captaron a los tres vehículos escapando a gran velocidad. El reportero Carlos Jiménez difundió las imágenes señalando que los autores del crimen no robaron ninguna pertenencia del cantante, lo que descartó un móvil de robo según las primeras indagatorias de la Policía de Investigación (PDI).

Fede Dorcaz, nacido en Mar del Plata, había forjado una destacada carrera internacional. Tras vivir en la isla, fue imagen de Giorgio Armani durante tres años antes de dedicarse por completo a la música. El artista, que había llegado a Mallorca siendo apenas un adolescente, comenzó su carrera en la isla con tan solo 14 años, alcanzando el reconocimiento internacional Su sencillo Tú marcó una nueva etapa artística que lo llevó a presentarse en escenarios como la Arena Monterrey y los Premios Juventud 2025 en Panamá.

La noticia de su asesinato, adelantada en España por OKBALEARES, no dejó indiferente a nadie. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y condolencias nada más conocerse la trágica noticia.