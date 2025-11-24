Fact checked

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha vuelto a ampliar este lunes la advertencia por presencia de sulfitos en endulzante de origen natural procedente de Indonesia, esta vez tras detectar la distribución de un nuevo lote afectado (L250290) del producto Azúcar de coco Bio, de la marca Eco Wassi, además de los comunicados anteriormente.

Así, está afectado por esta alerta ‘Flor de Coco, endulzante de origen natural’ de la marca Azucarera, con números de lote L9311911453, L9312605553, L9313006553, sin fecha de caducidad y un peso por unidad de 300 gramos.

Además, Azucar de coco Bio de la marca Dreamfoods, con números de lote 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14, todos ellos con fecha de consumo preferente 30/07/2026, así como los lotes 2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65, con fecha de consumo preferente 28/02/2027, y el lote 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026. Todos ellos con un peso por unidad de 400 gramos.

También está afectado en esta alerta Azucar de coco de la marca Dreamfoods, con números de lote 130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 y fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; y 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026. Estos tienen un peso por unidad de entre 400 gramos y 1 kilo.

Asimismo, Azucar de coco de la marca Planeta huerto, con números de lote 130152024-04, 130252024-19, con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, con fecha de consumo preferente 28/02/2027, y 52024-340, con fecha de consumo preferente 31/07/2026; con un peso de 500 gramos y un kilo. Los lotes 130152024-06, 3001152024-14, con fecha de consumo preferente 30/07/2026 de ‘Azucar de coco 1 Kg’, de la marca Bizilur.

Junto a estos, Azucar de coco Bio de la marca Eco Wassi, con números de lote L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253, L250289 y L250290, y peso por unidad 300 gramos, 600 gramos y 950 gramos; ‘Azucar de coco Bio’ de la marca Gumendi, con números de lote L250027, L250176, y L240176 y peso 300 gramos; y ‘Ecologico, Azucar de coco en bolsa de 1 kg’ de la marca La Salmantina, con número de lote H495 y fecha de consumo preferente 31/04/3027.

Según la información disponible, la distribución de los productos ha sido a todas las comunidades autónomas. Como medida de precaución, el organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, el consumo de este producto «no comporta ningún riesgo».

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.