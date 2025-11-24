Adiós a las luces de Navidad de toda la vida: su sustituto ya está en España y es más elegante, moderno y práctico
Toma nota de las nuevas tendencias en luces de Navidad
Gigante de 18 metros: el mercadillo de Navidad a 2 horas de Barcelona que tiene uno de los Papá Noel más grandes del mundo
No falla casi nunca: las personas de clase media-baja jamás dicen ninguna de estas 7 frases tan habituales
Rosalía la ha puesto de moda pero viene de mucho antes: el origen de la expresión hacer la 13-14
Estas luces de Navidad que hemos tenido toda la vida tienen los días contados, tenemos un sustituto que ya está en España. Tenemos por delante una serie de cambios importantes que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa todo el arte que tenemos por delante. Una casa decorada para Navidad, es siempre un plus que puede acabar siendo la antesala de algo más.
Un rincón en el que refugiarnos y disfrutar de una familia que es nuestro mayor tesoro. Para hacerlo, nada mejor que tener la casa lista para la acción, con ciertos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente. La decoración de Navidad va modificándose por momentos y eso quiere decir que tendremos que estar preparados para las nuevas tendencias que quizás desconocíamos hasta el momento. Es hora de saber un poco más qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de unas luces de Navidad que son el símbolo de que las fiestas ya están muy cerca.
Las luces de Navidad de toda la vida se despiden
Cada vez somos más ecológicos y sostenibles, eso quiere decir que cambiamos de tendencia. Dejamos atrás el plástico para ir en busca de materiales naturales como la madera que puedan ser claves para decorar nuestra casa con un estilo atemporal y bonito.
Tenemos una larga lista de elementos que llegan y que pueden acabar de darnos aquello que deseamos y más. Sin duda alguna, a la espera de que se vaya cumpliendo una serie de elementos que son esenciales. Es hora de conectar claramente con estas nuevas tendencias que pueden ser las que inundarán en breve a nuestra casa.
Podremos aprovechar al máximo cada uno de los elementos que llegan y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de saber qué luces de Navidad podemos tener y de cómo hacer que encajen a las mil maravillas en nuestro día a día.
Si estás pensando en decorar tu casa de una manera especial, nada mejor que conocer este tipo de tendencias que pueden ser atemporales, low cost y de lo más llamativas.
Elegante, moderno y práctico es el sustituto de las luces de Navidad
Los expertos de Arquitectura Sostenible nos dan desde su blog una serie de ideas que debemos poner en práctica para ahorrar energía y recursos, dejando atrás las luces de Navidad más convencionales.
- Luces LED. Si todavía no estás usando luces LED en tu casa, ahora es el momento perfecto de empezar. No solo son extremadamente eficientes energéticamente, ya que utilizan hasta un 90% menos de energía que las bombillas incandescentes, sino que también duran el doble. Son perfectas para decorar el árbol, ya que algunas luces LED tienen ciertas formas o figuras e incluso pueden cambiar de color. También existen guirnaldas LED que te ayudarán a crear un ambiente cálido y acogedor de forma sostenible. Las puedes colocar en el propio árbol, en el balcón, en el jardín, en el marco de la puerta… las opciones son infinitas. Así que, ya sabes, si eres de esas personas que disfrutan decorando e iluminando cada rincón de la casa, las luces LED son unas grandes aliadas. El medioambiente lo agradecerá y tu factura de la luz, también.
- Luces con energía solar. Algunas variedades de iluminación de exterior pueden funcionar con energía solar, lo que significa que son capaces de obtener energía natural y renovable del sol. Esta es la mejor alternativa para iluminar jardines o terrazas a la vez que reducimos el impacto medioambiental ligado al consumo energético. Lo mejor es que incluso existen figuras luminosas con formas navideñas que emplean luces conectadas a energía solar. De esta forma estarás cuidando el planeta sin tener que renunciar a dar rienda suelta a tu espíritu navideño.
- Temporizador de ahorro de energía. Por mucho que nos guste una buena iluminación navideña, mantener las luces encendidas las 24 horas del día puede suponer un enorme gasto de energía. Y seamos sinceros: dejarlas encendidas cuando estamos trabajando, haciendo recados o visitando a amigos y familiares es completamente innecesario. Para evitar ese gasto absurdo, se pueden utilizar temporizadores de ahorro de energía para ajustar las horas de funcionamiento de las luces. Estos permiten establecer una hora concreta para que la energía se apague automáticamente, lo cual es ideal para evitar despistes en estos días tan ajetreados. Además, algunas variedades ya incorporan el temporizador o incluso pueden ser controladas a distancia con una aplicación.
- Farolillos y velas. Si te gusta también añadir decoración en la mesa y a los pies del árbol, puedes optar por hacer tus propios farolillos caseros. Con tarros de vidrio, papel, latas o cartones de leche, velas LED y un poco de maña, puedes crear un ambiente de lo más festivo. Las velas de toda la vida son igualmente perfectas para, además de ofrecer una iluminación más natural, adornar la mesa del comedor con un centro de mesa navideño y sostenible. Puedes reunir, por ejemplo, ramas de pino, frutos rojos y piñas para conseguir una decoración más natural y ecológica.