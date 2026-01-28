Cuándo es el Betis - Feyenoord: horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online la Europa League.

El Real Betis finaliza su participación en la fase de liga de la Europa League en esta octava jornada y espera hacerlo de la mejor manera. Esto significaría sumar los tres puntos ante el Feyenoord en el Estadio de La Cartuja y así clasificarse para los octavos de final directamente, ya que un empate o una derrota le podría costar caro al combinado de Manuel Pellegrini, ya que su objetivo principal es saltarse los playoffs. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en la ciudad andaluza.

A qué hora es el partido de la Europa League Real Betis – Feyenoord

El Real Betis recibe al Feyenoord en el Estadio de La Cartuja para disputar el partido que corresponde a la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini comienza esta fecha de la competición de plata del fútbol europeo en la octava posición, por lo que si gana tendría todas las papeletas para clasificarse a los octavos de final y saltarse una ronda de playoffs en la que aspiran a estar los holandeses, que se la juegan en su visita a la ciudad de Sevilla.

Horario del Real Betis – Feyenoord: cuándo es el partido de la Europa League

La UEFA ha programado este apasionante Real Betis – Feyenoord de la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 29 de enero. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre los de Heliópolis y los holandeses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, ya que es horario unificado y todos los partidos se juegan a esa hora. Se espera que el balón ruede de manera puntual en el Estadio de la Cartuja y que no se produzcan altercados entre los aficionados en la previa.

Dónde ver el Real Betis vs Feyenoord en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la competición de plata del viejo continente fue Movistar+. Este Real Betis – Feyenoord correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal forma parte del paquete que trae el fútbol europeo, por lo que es de pago y no se podrá ver gratis por TV lo que suceda en el Estadio de la Cartuja.

Los hinchas del conjunto verdiblanco y los seguidores de las diferentes competiciones continentales también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Betis – Feyenoord de la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan ver lo que ocurra en el Estadio de la Cartuja con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League, que hay que recordar que se juega en horario unificado. Publicaremos la crónica de este Real Betis – Feyenoord y también del Estrella Roja – Celta y también informaremos sobre todos los equipos clasificados y cuáles son los posibles cruces en el sorteo de este torneo.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Betis – Feyenoord

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto andaluz que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Real Betis – Feyenoord. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Estadio de La Cartuja para narrar lo que suceda en este duelo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Betis – Feyenoord

El Estadio de La Cartuja, en la ciudad de Sevilla, será el escenario donde se jugará este Real Betis – Feyenoord de la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League. Este recinto deportivo se inauguró en 1999 y tiene un aforo para recibir a 70.000 espectadores, esperándose un buen ambiente este jueves. Esta está siendo la casa del conjunto bético durante las obras del Benito Villamarín y este año volverá a ser sede de la final de la Copa del Rey y en 2030 formará parte del Mundial que se celebrará en España, Marruecos y Portugal.

La UEFA designó al árbitro montenegrino Nikola Dabanovic para que dirija la contienda Real Betis – Feyenoord que corresponde a la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League. Al frente del VAR estará el croata Ivan Bebek revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción al monitor que estará localizado en la banda del Estadio de La Cartuja.