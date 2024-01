Las claves del regreso triunfal de Rafa Nadal: ataque, paciencia y mentalidad

Un regreso de 10 para un tenista de 10. Rafa Nadal volvió a la competición oficial después de prácticamente un año parado y lo hizo con unas sensaciones sobresalientes, que ni él mismo esperaba tener en términos de acierto, y también dignas de mención en lo físico, el elemento que tantas veces le ha fallado con las lesiones como villanas. Nadal derrotó a Dominic Thiem de forma clara en su primera prueba y sus notas no pueden ser mejores después de la primera muestra.

La vuelta a la competición de Rafa Nadal tenía muchas expectativas a su alrededor, y si bien los más optimistas esperan que el jugador balear gane cuanto antes, el mérito de lo que hizo en su primer partido en Brisbane es incalculable y sólo a la altura de uno de los más grandes de la historia. Es cierto que Rafa llevaba entrenando a alta intensidad más de un mes y que ha podido probarse con varios tenistas de élite en este tiempo, pero la competición es diferente y adaptarse a ella requiere de una calidad suprema como la que atesora Nadal, tanto en el plano tenístico como en el físico y, sobre todo, en el mental, donde Rafael es inigualable.

«Es sólo un partido y lo más importante es estar sano», comentaba Nadal tras el encuentro, ya en frío y después de agradecer el gran apoyo recibido en los últimos días. Tirando de prudencia, como caracteriza el manacorí y como posiblemente sea lo más inteligente, pero después del arrebato de euforia derivada por ver al campeón de 22 Grand Slam a pleno rendimiento, la ilusión rebosa entre la parroquia de incondicionales de Rafa.

Nadal, a la ofensiva en su debut

Podíamos esperar algún cambio en el juego de Rafa Nadal de cara a este inicio de 2024 y una versión más ofensiva entraba dentro de las cábalas, ya que, con 37 años y con tantas lesiones a sus espaldas, jugar puntos y partidos demasiado largos no es lo más favorable para la durabilidad del manacorí en el circuito.

Sin embargo, Nadal no cambió el patrón de su juego per se, si no que fueron sus golpes ofensivo, más bien el acierto en ellos, los que le fueron llevando a abrir fuego siempre que podía de fondo, tanto con el revés cruzado como con una derecha con la que encontró todas las direcciones, dominando a un tenista con gran ritmo de bola como es Dominic Thiem. Rafa también se atrevió a acercarse a la red, donde su efectividad también está probada, y acabó haciendo que su juego ofensivo fuese lo más destacado de su primer día en 2024.

The volley was great. But the reaction was even better 🤩@RafaelNadal #BrisbaneTennis pic.twitter.com/V2FloWxgaT — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024

El resto, de menos a más

Si se le puede achacar algo a Rafa Nadal en el partido, por mínimo que sea, es que, durante el primer set, su resto no fue todo lo efectivo que podría, algo que también es normal ya que es uno de los golpes que más se resienten en una reaparición, por la necesidad de una gran capacidad de reacción. Thiem, que sacó de notable pero no de sobresaliente, fue sacando adelante sus juegos con comodidad, si bien llegó un punto en el que Nadal dio un paso adelante en esta faceta y, a partir de ahí, el partido pasó a girar en una sola dirección.

Nadal crece con su físico

Era el primer encuentro de Rafa Nadal en 349 días y, por supuesto, no vimos la mejor versión del balear en términos de movilidad. No obstante, sí que hay que destacar el buen ejercicio de resiliencia que sacó durante todo el partido, también marca de la casa, para meter una pelota más cuando fue necesario, como el caso del punto de set que consiguió ganar para cerrar con 7-5 la manga inaugural, u otros momentos en los que tiró de calidad y muñeca para compensar esa marcha de menos que irá recuperando según afiance su físico a la altura de la competición oficial.

WE'VE MISSED THIS! Take it away, Rafa & Domi: pic.twitter.com/PLhl529v4n — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024

La mente de Rafa Nadal marca la diferencia

Lo hemos destacado mil y una veces a lo largo de su carrera deportiva y en su regreso tras la lesión más dura que ha sufrido como profesional, no iba a ser menos. Rafa Nadal se enfrentaba a un día de emociones, en el que los nervios o el ansia por hacerlo todo bien podía haberle pesado. Nada más lejos de la realidad. La gestión de la situación de Nadal fue de matrícula de honor y así se vio en la paciencia que tuvo en el primer set para ganar en el tramo decisivo, al que llegó siendo mejor, y la ferocidad para aprovechar el bajón de Dominic Thiem en el segundo, hasta culminar su exhibición con un claro 6-1 al final.