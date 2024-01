Los colección de puntazos de Rafa Nadal en su victoria contra Thiem en Brisbane

Rafa Nadal no defraudó en su regreso al tenis tras casi un año parado. El tenista balear demostró en su duelo frente a Dominic Thiem que la magia no la ha perdido. Pese a estar casi un año parado, el ganador de 22 Grand Slams firmó auténticos puntazos que demuestran que la muñeca no se ha oxidado en estos 349 días parado desde su último partido, precisamente en Australia.

La pista central se vistió de gala para la ocasión y le brindó un recibimiento espectacular a uno de los más grandes de la historia del deporte de la raqueta. Eso le dio alas a un Nadal que respondió a la ovación con puntos de mucha clase, que levantaron al público de sus asientos como en los viejos tiempos. Fueron varias las ocasiones en las que se vio al rey de la tierra sacar el puño a pasear para celebrar puntos importantes, un clásico que se empezaba a echar de menos ya.

Ha pasado casi un año, pero todo sigue igual. Rafa Nadal comenzó el partido firmando uno de los mejores puntos del encuentro, marca de la casa, tras una dejada del austríaco. Thiem abusó de ese golpe aprovechando la falta de ritmo de competición del español, pero el de Manacor tenía piernas y llegó con tiempo de sobra para cruzarla y ganar el punto con un giro de muñeca marca de la casa.

La muñeca de Rafa Nadal ha estado parada mucho tiempo pero no se ha oxidado. El pupilo de Carlos Moyá cerró su tercer turno de saque con un golpe de muñeca a los pies de Thiem. El austríaco intentó cazarle a contrapié, pero el español estuvo rápido para reaccionar con el revés y ponérsela en los pies a su rival para cerrar el quinto juego del partido.

Un golpe que dejó a las claras que el balear no ha perdido su magia, y aunque le falte ritmo de competición cuando se trata de jugar al tenis sigue siendo uno de los mejores y tiene recursos para salir de cualquier situación. Para ganarle un punto a Rafa Nadal sigue haciendo falta mucho, hay que rematarlo una y otra vez y aún así puede que el español gane el punto.

Sin duda, uno de los mejores puntos del partido llegó en el tramo final del primer set, con 4-4 y 15-15. El número 672 del ranking demostró que sigue siendo el número uno y firmó una derecha marca de la casa para cerrar un punto muy trabajado en el que llegó a estar contra las cuerdas. Nadal salió de una situación delicada con un globo de revés que le permitió volver a coger el dominio del punto y acabar ganándolo con su derecha desde el fondo de pista.

El segundo set fue un visto y no visto. Tras una primera manga muy disputada, Nadal puso la directa y empezó a deleitar a la afición con su tenis. El tenista balear se llevó el set por la vía rápida (6-1). El último punto fue marca de la casa, saque abierto y derecha cruzada, aunque tuvo algo de suspense ya que el resto de Thiem tocó la red y la bola se quedó muerta. Pero Rafa reaccionó a las mil maravillas y estuvo rápido para cruzarla con el revés y ponerla fuera del alcance de su rival, para cerrar su regreso con victoria y volver a levantar los brazos al cielo para celebrar la victoria.