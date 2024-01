Pone los pelos de punta: el espectacular recibimiento a Nadal en su vuelta al tenis 349 días después

Rafa Nadal ha regresado a las pistas 349 días después de su último partido de individuales y la afición le ha recibido como a la gran leyenda que es. Si el día de su partido de dobles con Marc López las gradas del Pat Rafter Arena enloquecieron para recibir al ganador de 22 Grand Slams, esta vez no fue menos. La pista central se engalanó para ver a uno de los grandes del tenis en su vuelta al tenis contra Dominic Thiem, en el que era su primer partido de individuales en casi un año.

El mallorquín no competía desde el 18 de enero de 2023, cuando cayó frente Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Open de Australia en tres sets (6-4, 6-4 y 7-5) después de sufrir una lesión en la cadera en el segundo set. «He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo», aseguró Rafa Nadal tras el partido.

Tras casi un año parado, el tenista balear ha regresado a la competición en el Torneo de Brisbane para preparar el Open de Australia. Brisbane le recibió de manera espectacular. Toda la pista se puso en pie cuando sonó el nombre de Rafa Nadal por la megafonía y le brindaron una calurosa bienvenida con aplausos y gritos de celebración. Nadie quería perderse el estreno de uno de los más grandes de todos los tiempos.

🤩¡HA VUELTO! 💪Rafa Nadal ha regresado a las pistas de tenis. Así ha sido su entrada para el Torneo de Brisbane 👇pic.twitter.com/hfC4GFCuJ1 — Teledeporte (@teledeporte) January 2, 2024

El tenista español Rafa Nadal ha regresado a la acción con el nuevo año después de una temporada en blanco y bajo el aviso de que el 2024 puede ser su último año como profesional, palabras mayores por tratarse probablemente del mejor deportista español de la historia. El balear ya avisó que quería retirarse en las pistas y este año podría ser el último de su carrera.

El 2024 que acaba de empezar será un año cargado como siempre del mejor deporte, de grandes citas como los Juegos Olímpicos de París en verano, pero para el aficionado español tiene una importancia especial y singular por el sentimiento encontrado de que en cada paso que dé Nadal puede estar implícita una despedida.

Brisbane, punto de partida

Brisbane es el punto de partida, el regreso del campeón de 22 grandes tras su derrota en segunda ronda del Abierto de Australia el pasado 18 de enero, aquejado ya de una lesión en el músculo del psoas ilíaco en su pierna izquierda. Nadal, de 37 años y acostumbrado pero también cansado de lidiar con el dolor, se encontró con el órdago de su cuerpo después de un 2022 titánico.

Desde Melbourne, el de Manacor fue sumando semanas, meses de recuperación, hasta pasar por quirófano y pensar ya en un 2024 que arranca precisamente en Australia. No es la primera vez que el balear tiene que machacarse en el gimnasio y en las pistas de entrenamiento para volver a competir, por culpa de las rodillas, la espalda, el abdomen, la muñeca o una lesión crónica en el pie.

El tenista español ha tratado de dosificar el calendario en los últimos años, seleccionar los torneos y alargar su carrera al máximo. Sin embargo, el desafío y el peaje de lesionarse, empezar de cero y no ser capaz de pillar ritmo de competición, han ido mermando un cuerpo herido y una cabeza cansada pese a ser privilegiada.

Casi un año después, el rey de la tierra ha regresado como número 672 del mundo, con una escala en Brisbane antes del Abierto de Australia. Tras un año sin competir, sin duda Rafa Nadal piensa ir partido a partido, con el deseo de recibir buenas sensaciones de su cuerpo y no tener ningún contratiempo: otra lesión sería fatal. Sin duda, el estado físico semana a semana marcará su calendario 2024.